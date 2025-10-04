"Trình làng" nhiều công nghệ mới điều trị các bệnh về đường tiêu hóa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

"Trình làng" nhiều công nghệ mới điều trị các bệnh về đường tiêu hóa

XUÂN THU

(NLĐO)-Các bệnh ung thư gan, dạ dày, đại trực tràng được xếp vào nhóm 5 loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam.

Tại hội thảo "Những tiến bộ vượt bậc trong nội soi và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa" do Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức chiều 4-10, TS-BS Hồ Đăng Quý Dũng, Chủ tịch Liên Chi hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam kiêm Trưởng Khoa Nội soi Tiêu hóa Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay gần đây, bệnh lý ung thư gan, dạ dày, đại trực tràng được xếp vào nhóm 5 loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam.

"Trình làng" nhiều công nghệ mới điều trị các bệnh về đường tiêu hóa - Ảnh 1.

TS-BS Hồ Đăng Quý Dũng cập nhật nhiều công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị bệnh về đường tiêu hóa

Tuy nhiên, những biểu hiện ở giai đoạn sớm thường âm thầm, triệu chứng giống với các bệnh tiêu hóa thông thường khiến người bệnh thường chủ quan và bỏ qua, phần lớn đều đến bệnh viện khi ung thư đã diễn tiến sang giai đoạn trễ.

Hiện nay, nội soi được xem là phương pháp chẩn đoán phổ biến và chính xác đối với các tổn thương của đường tiêu hóa như bệnh lý thực quản, dạ dày, tá tràng, đại tràng, trực tràng… Đồng thời, nội soi cũng giúp giải quyết khẩn cấp các trường hợp xuất huyết tiêu hóa như vỡ tĩnh mạch thực quản, dạ dày, viêm loét dạ dày, đại tràng, trực tràng, lấy dị vật ống tiêu hóa một cách nhanh chóng và kịp thời.

Dịp này, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cũng "trình làng" nhiều công nghệ mới đáp ứng nhu cầu tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa như: Hệ thống nội soi Olympus EVIS X1 và Pentax thế hệ mới (Tích hợp trí tuệ nhân tạo chẩn đoán ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm, tiền ung thư); Hệ thống rửa ống nội soi tự động STERIS Medivators ISA (đầu tiên tại Việt Nam, kiểm soát nhiễm khuẩn an toàn cho người bệnh); Kỹ thuật nội soi cắt tách dưới niêm mạc (ESD) (cho phép cắt bỏ trọn tổn thương mà không cần phẫu thuật); Nội soi ERCP với hệ thống ống nội soi tinh vi SpyGlass (cho phép chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phức tạp hơn so với ERCP tiêu chuẩn như tán sỏi, lấy dị vật hoặc chẩn đoán chính xác khối u).

"Trình làng" nhiều công nghệ mới điều trị các bệnh về đường tiêu hóa - Ảnh 2.

"Trình làng" nhiều công nghệ mới điều trị các bệnh về đường tiêu hóa - Ảnh 3.

Nhiều công nghệ mới được "trình làng"

BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết phát triển nội soi tiêu hóa là hướng đi quan trọng trong chiến lược phát triển của bệnh viện. "Đơn vị được đầu tư đồng bộ, tạo cơ hội cho người bệnh tiếp cận hệ thống y khoa hiện đại được hỗ trợ đắc lực bởi trí tuệ nhân tạo giúp tối ưu hóa trong chẩn đoán và điều trị"-BS Long nhấn mạnh.

Tin liên quan

Nội soi tiêu hóa qua mũi

Nội soi tiêu hóa qua mũi

(NLĐ)- Ngày 26-12, PGS-TS Nguyễn Hoàng Bắc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết với sự hỗ trợ về kỹ thuật của TS-BS Akihiro Mori, Trưởng Khoa Nội soi Bệnh viện Ichinomiya Nishi - Nhật Bản, Khoa Nội soi của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đã triển khai phương pháp nội soi tiêu hóa trên qua ngả mũi. Đây cũng là lần đầu tiên phương pháp này được triển khai tại nước ta

Dùng công nghệ NBI nội soi tiêu hóa, phát hiện sớm ung thư

(NLĐO) - Công nghệ NIB trong nội soi đường tiêu hóa giúp phát hiện bản chất ung thư do có camera với độ phóng đại gấp 520 lần bình thường, giúp quan sát rõ ràng hơn cấu trúc mạch máu đường tiêu hóa, dạ dày, dị sản ruột...

Chuyển giao kỹ thuật nội soi tiêu hóa cho bác sĩ ở Hà Tĩnh

(NLĐO) - Việc được chuyển giao, đào tạo bước đầu các kỹ thuật này sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của bác sĩ tỉnh Hà Tĩnh trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, góp phần chẩn đoán điều trị hiệu quả các bệnh lý đường tiêu hóa.

công nghệ mới Bệnh viện Chợ Rẫy ung thư trí tuệ nhân tạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo