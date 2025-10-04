"Trình làng" nhiều công nghệ mới điều trị các bệnh về đường tiêu hóa

Tại hội thảo "Những tiến bộ vượt bậc trong nội soi và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa" do Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức chiều 4-10, TS-BS Hồ Đăng Quý Dũng, Chủ tịch Liên Chi hội Nội soi Tiêu hóa Việt Nam kiêm Trưởng Khoa Nội soi Tiêu hóa Bệnh viện Chợ Rẫy, cho hay gần đây, bệnh lý ung thư gan, dạ dày, đại trực tràng được xếp vào nhóm 5 loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam.

TS-BS Hồ Đăng Quý Dũng cập nhật nhiều công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị bệnh về đường tiêu hóa

Tuy nhiên, những biểu hiện ở giai đoạn sớm thường âm thầm, triệu chứng giống với các bệnh tiêu hóa thông thường khiến người bệnh thường chủ quan và bỏ qua, phần lớn đều đến bệnh viện khi ung thư đã diễn tiến sang giai đoạn trễ.

Hiện nay, nội soi được xem là phương pháp chẩn đoán phổ biến và chính xác đối với các tổn thương của đường tiêu hóa như bệnh lý thực quản, dạ dày, tá tràng, đại tràng, trực tràng… Đồng thời, nội soi cũng giúp giải quyết khẩn cấp các trường hợp xuất huyết tiêu hóa như vỡ tĩnh mạch thực quản, dạ dày, viêm loét dạ dày, đại tràng, trực tràng, lấy dị vật ống tiêu hóa một cách nhanh chóng và kịp thời.

Dịp này, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cũng "trình làng" nhiều công nghệ mới đáp ứng nhu cầu tầm soát, chẩn đoán và điều trị bệnh lý đường tiêu hóa như: Hệ thống nội soi Olympus EVIS X1 và Pentax thế hệ mới (Tích hợp trí tuệ nhân tạo chẩn đoán ung thư đường tiêu hóa ở giai đoạn sớm, tiền ung thư); Hệ thống rửa ống nội soi tự động STERIS Medivators ISA (đầu tiên tại Việt Nam, kiểm soát nhiễm khuẩn an toàn cho người bệnh); Kỹ thuật nội soi cắt tách dưới niêm mạc (ESD) (cho phép cắt bỏ trọn tổn thương mà không cần phẫu thuật); Nội soi ERCP với hệ thống ống nội soi tinh vi SpyGlass (cho phép chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phức tạp hơn so với ERCP tiêu chuẩn như tán sỏi, lấy dị vật hoặc chẩn đoán chính xác khối u).

Nhiều công nghệ mới được "trình làng"

BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, cho biết phát triển nội soi tiêu hóa là hướng đi quan trọng trong chiến lược phát triển của bệnh viện. "Đơn vị được đầu tư đồng bộ, tạo cơ hội cho người bệnh tiếp cận hệ thống y khoa hiện đại được hỗ trợ đắc lực bởi trí tuệ nhân tạo giúp tối ưu hóa trong chẩn đoán và điều trị"-BS Long nhấn mạnh.