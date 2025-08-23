HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Trịnh Linh Giang hạ Lý Hoàng Nam, vào chung kết Pickleball Hồng Kông Open 2025

Quốc An - Ảnh: Anh Thuận

(NLĐO) - Thắng 2-0 Lý Hoàng Nam ở bán kết đơn nam Pro, Trịnh Linh Giang vào chung kết và tái đấu Jack Wong.

Chiều 23-8, hai trận bán kết đơn nam Pro của PPA Tour Asia - Hồng Kông Open 2025 đã diễn ra. Ở trận bán kết 2, tâm điểm khi là màn đại chiến nội bộ của Việt Nam, Lý Hoàng Nam nhập cuộc bán kết đầy sung sức, nhanh chóng tạo khoảng cách 8-3 trước Trịnh Linh Giang.

Trịnh Linh Giang 2 lần lội ngược dòng

Trong khi đó, Linh Giang khởi đầu chậm, nhưng càng đánh càng "nóng máy". Anh kiên trì rút ngắn điểm số, cân bằng 8-8 và bất ngờ bứt lên, khép lại set 1 với chiến thắng 11-8.

Sang set hai, thế trận giằng co gay cấn khi hai tay vợt thay nhau ghi điểm đến mốc 3-3. Lý Hoàng Nam sau đó tăng tốc, dẫn trước 6-3 rồi 8-6, tưởng chừng sẽ đưa trận đấu về thế cân bằng nhưng một lần nữa, Trịnh Linh Giang chứng tỏ bản lĩnh ở những thời khắc quyết định.

Linh Giang liên tiếp ghi điểm để san bằng tỉ số 8-8 và tiếp tục lặp lại kịch bản set đầu, khép lại set đấu bằng chiến thắng 11-8.

img

Chung cuộc, Linh Giang thắng 2-0 (11-8, 11-8) trước Lý Hoàng Nam để bước vào chung kết và có màn tái đấu với Jack Wong (Hồng Kông - Trung Quốc), người đánh bại Vinh Hiển 2-0. Trong khi đó, trận tranh hạng 3 là màn so kè của Lý Hoàng Nam và Trương Vinh Hiển.

Ở tour khai màn của PPA Tour Asia, Linh Giang từng đánh bại chính tay vợt Hồng Kông (Trung Quốc) với tỉ số 2-0 (12-10, 11-7).

img

Trịnh Linh Giang vào chung kết đôi nam nữ

Trước màn so tài của Nam và Giang ở đơn nam Pro, họ cũng cùng ra sân ở tứ kết nội dung đôi nam vào trưa nay nhưng đã để thua bộ đôi người Úc 2-1.

Cũng trong ngày hôm nay, PPA Tour Asia - Hồng Kông Open 2025 đã diễn ra các trận tứ kết, bán kết của các nội dung khác, đáng chú ý Trịnh Linh Giang và người đánh cặp Connie Lee (Mỹ) cũng giành vé vào chung kết đôi nam nữ.

Trinh Linh Giang Ly Hoang Nam PPA Tour ASIA
