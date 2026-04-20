Thời sự Chính trị

Trình Quốc hội thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Sáng 20-4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội nghe Chính phủ trình Đề án thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương.

Việc Chính phủ trình Quốc hội thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương được căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TW ngày 25-3 của Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV và ý kiến của Bộ Chính trị tại Văn bản số 1184-CV/VPTW ngày 23-3-2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về đồng ý chủ trương thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương.

Chính thức trình Quốc hội thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thanh Bình, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc Trung ương sáng 20-4. Ảnh: Hồ Long

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đô thị; Kết luận số 17/KL-UBTVQH16 ngày 14-4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành việc trình Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương.

Việc thành lập TP Đồng Nai sẽ tạo động lực phát triển mới không chỉ cho Đồng Nai mà còn đóng góp thiết thực cho khu vực miền Nam và cả nước. Đây là bước chuyển căn bản về mô hình phát triển và mô hình quản trị địa phương nhằm đưa Đồng Nai trở thành đô thị lớn, có chức năng chia sẻ, liên kết, tương hỗ cùng phát triển với TPHCM, đạt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, giữ vai trò là trung tâm kết nối kinh tế vùng và cửa ngõ hội nhập quốc tế, là hình mẫu phát triển năng động, hiện đại, văn minh làm cơ sở định hướng không gian phát triển mới cho cả Vùng Đông Nam Bộ theo Kết luận của Bộ Chính trị.

Từ những cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trên, Chính phủ cho rằng việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương là cần thiết.

Theo tờ trình, thành lập TP Đồng Nai trên cơ sở nguyên trạng 12.737,18 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.491.408 người và 95 đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai (gồm 33 phường và 62 xã).

Trụ sở của TP Đồng Nai trực thuộc trung ương được giữ nguyên như hiện nay; cơ bản giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai hiện nay; thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và của pháp luật.

Trước mắt, giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai hiện nay; đồng thời tỉnh Đồng Nai đã có phương án, lộ trình thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Tỉnh Đồng Nai đã bảo đảm 5/5 điều kiện thành lập thành phố quy định tại khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/UBTVQH15; đã đạt đủ 7/7 tiêu chuẩn của thành phố theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết Ủy ban tán thành với tờ trình của Chính phủ và kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua Nghị quyết về việc thành lập TP Đồng Nai trực thuộc trung ương.

Đồng thời, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành việc xác định thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị quyết là ngày 30-4-2026 để đáp ứng theo đúng nguyện vọng và quyết tâm của cấp ủy và chính quyền tỉnh Đồng Nai và bảo đảm tính đồng bộ với hiệu lực thi hành của Nghị quyết về việc thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai đã được Ủy banThường vụ Quốc hội thông qua.

Chính phủ thông qua hồ sơ lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Chính phủ thông qua hồ sơ lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

(NLĐO)- Chính phủ đã thông qua hồ sơ Đề án thành lập 10 phường thuộc tỉnh Đồng Nai và thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Người dân đồng thuận với Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

(NLĐO)-Đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương được người dân đồng thuận và sự nhất trí cao của HĐND các cấp

Chính thức công nhận tỉnh Đồng Nai đạt đô thị loại I

(NLĐO)- Ngày 16-4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I.

kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI thành phố đồng nai thành lập thành phố Đồng Nai thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương
