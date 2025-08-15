HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Trở lại xét tuyển chung, nhiều cơ hội học cao đẳng

Huy Lân - Huế Xuân

Học đại học hay cao đẳng là sự chọn lựa lối đi riêng của thí sinh, miễn sao đừng để việc học cao đẳng trở thành chuyện bất đắc dĩ

Tại chương trình Talkshow - tư vấn trực tuyến chủ đề "Chọn cao đẳng: Nhiều lợi thế để thành công", do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 14-8, các khách mời đã có những phân tích sâu sắc, đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích dành cho phụ huynh và thí sinh vào thời điểm quan trọng trong việc chọn nghề, chọn ngành, chọn trường cho tương lai.

Cần lựa chọn kỹ lưỡng

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm nay, cả nước có 1.160.033 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, 849.544 em đăng ký xét tuyển đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) trên hệ thống xét tuyển chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo - tăng 115.892 thí sinh so với năm trước do nhiều em đăng ký xét tuyển cả các trường CĐ nghề nghiệp.

Năm nay, việc xuất hiện trở lại của các trường CĐ trên hệ thống xét tuyển chung với các trường ĐH hứa hẹn sự khởi sắc trong tuyển sinh, nhất là trong bối cảnh thị trường lao động đang "khát" nguồn nhân lực tay nghề cao.

Trở lại xét tuyển chung, nhiều cơ hội học cao đẳng- Ảnh 1.

Đại diện các trường trả lời nhiều câu hỏi của bạn đọc gửi đến. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

TS Lê Sĩ Hải, Hiệu trưởng Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn, cho biết chỉ còn 1 tuần nữa là các trường ĐH công bố điểm chuẩn theo các phương thức xét tuyển. Lúc đó, nhiều thí sinh sẽ thở phào nhẹ nhõm khi trúng tuyển vào các ngành ở những trường ĐH ưng ý. Song, cũng có thí sinh trúng tuyển ĐH nhưng không vào đúng ngành ưng ý, thậm chí có em không trúng tuyển nguyện vọng nào. Trong tình cảnh đó, rất cần sự tỉnh táo của thí sinh khi quyết định theo đuổi học ĐH hay CĐ.

Theo ông Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn - Tuyển sinh Trường CĐ Kỹ thuật Du lịch Sài Gòn, nhiều thí sinh thường mắc sai lầm khi chỉ quan tâm đến việc chọn trường mà quên đi yếu tố quan trọng nhất là chọn ngành học phù hợp với đam mê và năng lực của bản thân. Lời khuyên hữu ích dành cho thí sinh là hãy tuân theo công thức: chọn nghề, chọn ngành, sau đó mới chọn trường. "Nếu cánh cửa ĐH không mở ra, các em hoàn toàn có thể tìm thấy cơ hội ở hệ CĐ" - ông Thọ khẳng định.

Các khách mời trong chương trình đồng tình rằng thí sinh cần thay đổi suy nghĩ phải học ĐH thay vì CĐ. Ở nhiều quốc gia, không ít học sinh giỏi vẫn học CĐ thay vì ĐH. "Hãy nhớ rằng học ĐH hay CĐ là do mình quyết định chứ không phải là mong muốn của người khác. Khi đã quyết định học CĐ, hãy tự hào đây là lựa chọn số 1. Khi đó các em sẽ thoải mái, tìm thấy niềm vui và thành công" - TS Hải nhắn nhủ.

Nhiều lợi thế khi học cao đẳng

So với ĐH, học CĐ có những lợi thế riêng: Sinh viên rút ngắn được thời gian học tập, giảm được chi phí, gia nhập thị trường lao động sớm.

TS Lê Sĩ Hải cho biết học sinh tốt nghiệp THPT học CĐ chỉ sau 2 - 2,5 năm là nhận được bằng tốt nghiệp để bước chân vào thị trường lao động. Đồng thời với việc tiết kiệm thời gian, sinh viên học CĐ tiết kiệm được chi phí so với học ĐH. Sinh viên CĐ còn có lợi thế riêng khi 70% thời lượng học là thực hành nên sẽ được ưu tiên chú ý khi gia nhập thị trường lao động.

Trở lại xét tuyển chung, nhiều cơ hội học cao đẳng- Ảnh 2.

Các chuyên gia trao đổi về những vấn đề liên quan việc tuyển sinh và nhân lực bậc cao đẳng hiện nay

Tại Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn, ngay từ khi tư vấn hướng nghiệp, trường đã xác định giúp thí sinh hiểu được bản thân, chọn đúng ngành mình thích thay vì chỉ tập trung chọn ngành "hot". Bà Nguyễn Ngọc Chiêu Anh, Trưởng Phòng Truyền thông - Tuyển sinh của trường, cho hay ngoài các chương trình đào tạo chính thức cho sinh viên, trường còn tổ chức hàng trăm buổi workshop, tọa đàm với các doanh nghiệp. Qua những hoạt động này, sinh viên có thể mở rộng mối quan hệ, tạo được sự gắn bó, dễ lọt vào "mắt xanh" của các doanh nghiệp hơn.

"Học 1 ngành không chỉ đáp ứng cho 1 nghề. Nhà trường xác định đào tạo làm sao để sinh viên có được tổ hợp các kỹ năng cần thiết. Nhờ đó, các em có thể mở rộng nhóm công việc sau khi tốt nghiệp" - bà Nguyễn Ngọc Chiêu Anh phân tích.

Bà Nguyễn Thị Mộng Lành, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, cho rằng học ĐH hay CĐ là những sự lựa chọn khác nhau về hướng đi. Quan trọng là khi lựa chọn, thí sinh phải nêu ra được lý do của mình sao cho thuyết phục. Sinh viên tốt nghiệp CĐ vẫn rộng đường học liên thông lên ĐH và các trình độ cao hơn nếu có nhu cầu và năng lực. Học CĐ cũng mang lại thành công khi các em có sự lựa chọn đúng và phát huy được năng lực, sở trường.

Đại diện Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn khuyên thí sinh nên lựa chọn cho mình môi trường phù hợp để học tập; cần đặt các câu hỏi mình là ai, sở thích thế nào, mong muốn làm gì cho tương lai. "Không nên chọn trường, chọn ngành khi chỉ nghe về nó và thấy sự hào nhoáng của ngành nghề đó. Khi đã chọn, thí sinh hãy vững niềm tin vào bản thân, hãy chắc chắn mình đam mê và đừng bao giờ từ bỏ" - bà Lành nhấn mạnh.

Việc làm rộng mở

Kết nối nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo là một trong những điểm sáng hiện nay của nhiều trường CĐ. Các trường này có mạng lưới liên kết với hàng trăm doanh nghiệp, từ đó tạo cơ hội cho sinh viên thực tập ngay từ năm thứ nhất, được thực hành nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm.

Theo TS Lê Sĩ Hải, hiện nay, doanh nghiệp chú trọng những đóng góp thực tế của người lao động hơn là quan tâm họ có bằng ĐH hay CĐ. Do có tới 70% thời lượng học thực hành nên sinh viên CĐ có lợi thế khi gia nhập thị trường lao động.

Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn có hơn 600 doanh nghiệp trong hệ thống liên kết. Từ đó, sinh viên có nhiều cơ hội thực hành, thực tập và giải quyết việc làm khi ra trường.

Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn cũng liên kết với doanh nghiệp để tổ chức học kỳ doanh nghiệp. Do vậy, khoảng 90% sinh viên của trường đã có việc làm trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Hằng năm, trường đều tổ chức ngày hội việc làm để giải quyết 10% sinh viên chưa có việc làm. Ngoài doanh nghiệp trong nước, trường còn liên kết với các doanh nghiệp nước ngoài để nếu cần, sinh viên có thể làm việc tại nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Hữu Thọ, Trường CĐ Kỹ thuật Du lịch Sài Gòn thường nhận được thông tin của nhiều doanh nghiệp về nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Trong đó, nhu cầu nhân lực trình độ CĐ nhiều hơn ĐH. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp thích nhận sinh viên CĐ hơn là ĐH. Bởi lẽ, lương khởi điểm của sinh viên ĐH sau khi ra trường thường cao hơn, mà khả năng làm việc và thái độ chưa chắc tốt hơn người học CĐ. 

"Học cao đẳng chỉ làm thợ": Quan niệm sai lầm!

TS Lê Sĩ Hải cho rằng quan niệm "học CĐ chỉ làm thợ, học ĐH làm thầy" là không đúng. Việc có trở thành người quản lý, điều hành hay không là do tố chất của từng người. Học CĐ không dừng lại ở những gì đã tiếp thu trong trường, mà còn phải học thường xuyên mọi lúc, mọi nơi.

Doanh nghiệp ngày nay đánh giá ứng viên dựa vào kiến thức - kỹ năng - thái độ. Thái độ là tinh thần ham học hỏi những kiến thức mới, là ý thức trách nhiệm - vấn đề doanh nghiệp rất quan tâm. Ông Hải cũng chỉ ra rằng điểm yếu của nhiều sinh viên hiện nay là kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm.

Chương trình nhận được sự đồng hành của Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn, Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn, Trường CĐ Kỹ thuật Du lịch Sài Gòn và Trường CĐ Văn Lang Sài Gòn.


