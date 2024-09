Trời hửng nắng sau bão lụt vẫn xảy ra liên tiếp các vụ sạt lở đất tại Yên Bái

Ngày 14-9, thông tin từ huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhà của 3 hộ dân. Theo đó, vào rạng sáng cùng ngày, sau một tiếng động lớn khoảng hơn 20.000 m3 đất đã trượt từ độ cao hơn 100 m xuống vùi lấp hoàn toàn nhà của 3 hộ dân tại tổ 1, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Khi xảy ra sự việc, rất may người dân kịp hô hoán nên tất cả thành viên trong 3 ngôi nhà đã kịp chạy ra an toàn.

Mưa lớn gây ra nhiều vụ sạt lở đất tại tỉnh Yên Bái

Trước đó, vào khoảng 2 giờ sáng 13-9, tại thôn Bản Tát, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên đã xảy ra sạt lở đồi, làm sập toàn bộ ngôi nhà của gia đình ông Hoàng Nguyên Lâm. Hậu quả, một người cháu của ông Lâm tử vong, 1 người cháu còn lai bị thương.

Do khu vực này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất nên địa phương phải di dời khẩn cấp 120 hộ với trên 400 khẩu thuộc thôn Bản Tát ra Nhà văn hóa thôn để tránh trú, đảm bảo an toàn.

Tại thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, vào khoảng 23 giờ ngày 13-9, do ảnh hưởng của nước sông Chảy đang rút mạnh, chảy xiết đã khiến cả 5 ngôi nhà gần bờ sông bị sạt, trôi xuống sông trong đêm. Rất may vụ sạt lở đã không gây thiệt hại về người do các chủ nhà chạy kịp, tuy nhiên một số tài sản của các hộ dân không kịp di chuyển đã bị trôi xuống sông.

Được biết, theo thống kê trên địa bàn TP Yên Bái và các địa phương lân cận có trên 1.000 điểm bị sạt lở và hơn 1.000 điểm có nguy cơ sạt lở.

Chiều 13-9, sau khi đi kiểm tra thực tế tại TP Yên Bái, ông Nguyễn Thế Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, đã chỉ đạo địa phương tiếp tục di dời ngay người dân ra khỏi những khu vực có nguy cơ cao sạt lở, sụt lún, nhất là địa bàn các phường: Nguyễn Thái Học và Yên Ninh, nơi đã bị ngập nước dài ngày. Tổ chức khắc phục ngay theo trình tự điểm sạt lở nguy hiểm nghiêm trọng thực hiện trước, sau đó đến các điểm có nguy cơ sạt lở khác…

Được biết, do ảnh hưởng của bão số 3 tại tỉnh Yên Bãi đã có 53 người chết, 2 người mất tích, 23.000 nhà của các hộ dân bị ngập, hư hỏng.