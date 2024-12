Trời mịt mù, mưa dai dẳng nhiều nơi ở TP HCM từ sáng sớm nay

Sáng sớm, TP HCM trời mù mịt

Dựa theo hình thế thời tiết, nguyên nhân chính của hiện tượng mù ở TP HCM là do không khí lạnh ở phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam, làm nhiệt độ không khí giảm.

Trên vùng biển phía Nam hình thành rãnh áp thấp, trên rãnh có những vùng hội tụ ẩm, tạo nên độ ẩm trong không khí khá cao. Đầu giờ sáng nay, hầu hết các tỉnh, thành Nam Bộ đều có độ ẩm trên 80%.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng Phòng Dự báo Khí tượng thủy văn - Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, TP HCM có nhiệt độ không khí vào ban đêm và sáng sớm giảm. Lớp mù bao phủ vào sáng sớm làm giảm tầm nhìn ngang. Tình trạng mù diễn ra tương đối dày, kéo dài từ sáng sớm tới chiều.

Từ sáng sớm, nhiều nơi ở TP HCM mưa rào dai dẳng

Khoảng 6 giờ, bầu trời khu vực TP Thủ Đức có màu trắng đục

"Đây là hiện tượng khí tượng bình thường, không xếp vào loại hình thời tiết nguy hiểm. Chỉ cần có điều kiện thuận lợi như độ ẩm không khí cao, nhiệt độ không khí thấp, gió nhẹ là dễ hình thành mù hoặc sương mù. Mù sẽ còn diễn ra thêm vài ngày tới, sau đó các buổi sáng trời trở nên bình thường" - ông Quyết nhận định.

Ngoài những tác động về mặc thời tiết, hiện tượng sương mù ở TP HCM còn do nồng độ bụi mịn PM 2.5 cao gấp nhiều lần ngưỡng cho phép, dẫn đến chất lượng không khí không tốt cho sức khỏe con người.

Hơn 7 giờ, mù vẫn dày đặc trên nhiều nơi ở TP HCM



Trời mù mịt, cản trở tầm nhìn

Từ 6 giờ sáng nay, ứng dụng quan trắc không khí AirVisual - thuộc tổ chức IQAir HAQI+ dựa theo hướng dẫn AQI và NowCast của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (ES EPA) - thông báo nồng độ bụi mịn PM 2.5 tại TP HCM đạt 77.9 µg/m³, cao gấp 15,58 lần mức cho phép là khoảng 5 µg/m³.

Do đó, khi ra đường, người dân cần chú ý đeo kính và khẩu trang để phòng tránh các bệnh liên quan hô hấp do bụi mịn.

Sáng sớm, đường sá TP HCM mù mịt

Nhiều tòa cao ốc bị che phủ bởi lớp mù

Người dân di chuyển trong mưa và mù ở TP HCM

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hôm nay (14-12), thời tiết chung ở TP HCM và các tỉnh, thành trong khu vực chủ yếu nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nhiệt độ chung thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Riêng TP HCM, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng 29 độ C.

Gió Đông Bắc tiếp tục hoạt động trên khu vực ở cấp 2-3, trời se lạnh vào sáng sớm và chiều tối, xuất hiện trời mù do không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm.

Hiện tượng sương mù không chỉ có TP HCM mà còn xảy ra tại các tỉnh, thành Nam Bộ. Tuy nhiên, những nơi có điều kiện mặt đệm thông thoáng thì hiện tượng mù tan nhanh hơn. Riêng TP HCM, mù sẽ lâu tan hơn do nhiều công trình cao tầng làm giảm khả năng lưu thông gió. Cũng có thể ở TP HCM, hoạt động giao thông và các hoạt động khác gây nhiều bụi hơn, điều kiện hình thành mù dễ dàng hơn.