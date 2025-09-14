HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Trộm heo đất chứa hơn 115 triệu đồng

T.Trực

(NLĐO)- Đối tượng trộm heo đất là người cùng thôn, thường xuyên ghé mua hàng và để ý heo đất.

Ngày 14-9, Công an xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã điều tra, làm rõ nghi phạm Bùi Quang Huy (18 tuổi, trú xóm 5, thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong) đã trộm heo đất có hơn 115 triệu đồng của chủ tiệm tạp hóa.

Theo cơ quan công an, gia đình ông Phan Trọng Mỹ (trú xóm 6, thôn Phong Niên Thượng) buôn bán tạp hóa tại nhà, có một con heo đất lớn để cả nhà bỏ tiền tiết kiệm.

Huy sinh sống cùng thôn thường xuyên ghé mua hàng và để ý con heo đất này.

Đến trưa 13-9, khi gia đình ông Mỹ đang ngủ trưa ở phía sau, Huy lẻn vào gian hàng, lấy con heo đất rồi đập vỡ, gom toàn bộ hơn 115 triệu mà gia đình ông Mỹ tích cóp nhiều năm.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Thọ Phong triển khai lực lượng truy xét. Chỉ sau vài giờ, cơ quan chức năng đã làm rõ nghi phạm gây ra vụ trộm.

Bước đầu, làm việc với công an, Huy thừa nhận mình là người trộm heo đất. Toàn bộ số tiền bị lấy cắp được thu hồi, trả lại cho gia đình ông Mỹ.

Hiện Công an xã Thọ Phong đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Cô gái dùng "độc chiêu" trộm cắp hàng chục triệu đồng của nhân viên quán nail

Cô gái dùng "độc chiêu" trộm cắp hàng chục triệu đồng của nhân viên quán nail

(NLĐO) - Khi thấy nhân viên quán nail sơ hở, Phùng Thị Khánh Linh đã sử dụng điện thoại, giấy tờ của nạn nhân rút 8 triệu đồng, đặt mua iPhone 16 Pro Max.

Trộm cắp xe máy điện đi chơi ngày nghỉ lễ, "đạo chích" bị chủ xe phát hiện

(NLĐO)- Trong khi đang đi chơi lễ 2-9, bằng chiếc xe máy điện đã trộm cắp được trước đó, Phượng đã bị “khổ chủ” bắt gặp

Bắt tạm giam thanh niên trộm 1 con cá Huyết long

(NLĐO) – Sau khi trộm về, con cá Huyết long trị giá khoảng 60 triệu đồng bị chết nên đối tượng đã ném xuống sông phi tang.

tỉnh Quảng Ngãi cơ quan công an cơ quan chức năng
