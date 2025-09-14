Trộm heo đất chứa hơn 115 triệu đồng

Ngày 14-9, Công an xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đã điều tra, làm rõ nghi phạm Bùi Quang Huy (18 tuổi, trú xóm 5, thôn Phong Niên Thượng, xã Thọ Phong) đã trộm heo đất có hơn 115 triệu đồng của chủ tiệm tạp hóa.

Theo cơ quan công an, gia đình ông Phan Trọng Mỹ (trú xóm 6, thôn Phong Niên Thượng) buôn bán tạp hóa tại nhà, có một con heo đất lớn để cả nhà bỏ tiền tiết kiệm.

Huy sinh sống cùng thôn thường xuyên ghé mua hàng và để ý con heo đất này.

Đến trưa 13-9, khi gia đình ông Mỹ đang ngủ trưa ở phía sau, Huy lẻn vào gian hàng, lấy con heo đất rồi đập vỡ, gom toàn bộ hơn 115 triệu mà gia đình ông Mỹ tích cóp nhiều năm.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an xã Thọ Phong triển khai lực lượng truy xét. Chỉ sau vài giờ, cơ quan chức năng đã làm rõ nghi phạm gây ra vụ trộm.

Bước đầu, làm việc với công an, Huy thừa nhận mình là người trộm heo đất. Toàn bộ số tiền bị lấy cắp được thu hồi, trả lại cho gia đình ông Mỹ.

Hiện Công an xã Thọ Phong đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.