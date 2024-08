Trộm tài sản của Điện Máy Xanh ở An Giang rồi trốn lên Bình Dương

Ngày 19-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Đơn Vũ Linh (SN 1988; ngụ thị xã Tân Châu) để tiếp tục điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đơn Vũ Linh nghe tống đạt các quyết định

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không tiền tiêu xài nên Linh nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản của người khác.



Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 9-6, Linh đến siêu thị Điện Máy Xanh ở thị xã Tân Châu rồi giả vờ mua điện thoại hiệu Samsung Galaxy A55 thì nhân viên siêu thị báo đã hết hàng.

Linh yêu cầu được xem mẫu điện thoại Samsung Galaxy A35, trị giá khoảng 9 triệu đồng. Trong lúc đang xem điện thoại, lợi dụng sự mất cảnh giác của nhân viên siêu thị, Linh đã lấy trộm chiếc điện thoại trên rồi nhanh chân tẩu thoát. Phát hiện bị mất tài sản, nhân viên siêu thị đã trình báo công an.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định Đơn Vũ Linh là đối tượng đã thực hiện vụ trộm nhưng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16-8, qua công tác truy tìm và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an thị xã Tân Châu đã phát hiện, bắt giữ được Linh khi đối tượng đang lẩn trốn tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.