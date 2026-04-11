HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Trong 10 ngày, 3 người nhảy cầu nghi tự tử ở Tây Ninh

Hải Đường

(NLĐO) - Người đàn ông trung niên chạy xe đạp lên cầu Đức Hòa ở Tây Ninh rồi nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông.

Tối 11-4, tin từ Công an xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với Công an xã Thạnh Lợi tìm kiếm người đàn ông nhảy từ cầu Đức Hòa xuống sông Vàm Cỏ Đông dẫn đến mất tích. Do không để lại giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Trong 10 ngày, 3 người nhảy cầu nghi tự tử ở Tây Ninh - Ảnh 1.

Chiếc xe đạp của người đàn ông bỏ lại trên cầu Đức Hòa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc áo thun màu đỏ, quần tây đen, đạp xe trên Quốc lộ N2 ra khu vực cầu Đức Hòa bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, nối liền giữa địa phận xã Đức Hòa và xã Thạnh Lợi.

Khi dừng xe đạp giữa cầu, người này bỏ lại xe đạp rồi bất ngờ nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông. 

Phát hiện sự việc, người dân tri hô nhưng không thể cứu vớt. 

 Do nước chảy xiết, mặt sông đầy lục bình nên công tác tìm kiếm của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, vào trưa 1-4, L.T.Y.N (SN 2003; ngụ tỉnh Vĩnh Long; hiện là sinh viên năm 4 ngành y của một trường đại học) đã trèo qua lan can cầu Tân An ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh rồi gieo mình xuống sông Vàm Cỏ Tây.

Đến 3-4, thi thể N. được tìm thấy cách hiện trường khoảng 10 m. 

Theo kết quả xác minh ban đầu, N. đã vay qua ứng dụng (app) ngân hàng với số tiền 30 triệu đồng, sau đó bị các đối tượng lừa đảo dẫn dụ, chiếm đoạt 180 triệu đồng. Do không có khả năng chi trả và rơi vào bế tắc, nữ sinh này đã có quyết định dại dột.

Sáng 9-4, cũng tại cây cầu Tân An, ông L.Q.T. (SN 1994, ngụ TP Cần Thơ) bất ngờ nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây rồi mất tích.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều vật dụng cá nhân của nạn nhân còn lại trên cầu, gồm: 1 chiếc xe máy, 2 điện thoại di động, một đôi dép, một túi đồ và một mũ bảo hiểm.

Hiện, thi thể ông T. vẫn chưa được tìm thấy.

Tìm thấy thi thể nữ sinh viên y khoa năm 4 nhảy cầu tự tử

Tìm thấy thi thể nữ sinh viên y khoa năm 4 nhảy cầu tự tử

(NLĐO) – Sau 3 ngày mất tích, thi thể nữ sinh viên năm 4 được lực lượng chức năng ở Tây Ninh tìm thấy trên sông Vàm Cỏ Tây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo