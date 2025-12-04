Trông chờ xe cứu thương 0 đồng trở lại

Những ngày đầu tháng 12-2025, nhiều đội xe cứu thương thiện nguyện tại Lâm Đồng như "Cứu thương 0 đồng Bình Thuận", "Cứu thương 0 đồng La Gi"… đồng loạt thông báo tạm ngưng hoạt động.

Mong được xem xét, hướng dẫn

Nguyên nhân xuất phát từ yêu cầu siết chặt quản lý theo Thông tư 27/2017 của Bộ Y tế và Văn bản 3727 của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng. Quy định này khiến các nhóm thiện nguyện chưa đủ điều kiện pháp lý buộc phải dừng lăn bánh.

Trước tình thế trên, ngày 1-12, Đội "Cứu thương 0 đồng Bình Thuận" đã gửi đơn đến chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các sở, ngành liên quan, kiến nghị được hướng dẫn thủ tục để tiếp tục hoạt động hợp pháp. Trong thư, đơn vị khẳng định suốt nhiều năm qua luôn kiên định với tôn chỉ "không để ai gặp nạn mà không được giúp đỡ".

Thống kê cho thấy, với 3 xe cứu thương và 12 thành viên thường trực, đội đã thực hiện hơn 9.088 chuyến xe miễn phí; vận động 3,19 tỉ đồng hỗ trợ người nghèo, tặng áo quan và đưa thi thể về quê mai táng. Đơn vị cũng từng phối hợp hiệu quả với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận (cũ) - nay là Công an tỉnh Lâm Đồng - trong công tác vận chuyển bệnh nhân, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 phi lợi nhuận. Những đóng góp này đã được Công an tỉnh và chính quyền địa phương ghi nhận, khen thưởng nhiều năm liền.

Thừa nhận chưa đáp ứng đủ giấy tờ theo Thông tư 27, song Đội "Cứu thương 0 đồng Bình Thuận" cam kết sẵn sàng chấp hành quy định. Nguyện vọng của nhóm là được cơ quan chức năng hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hoặc xem xét cơ chế cho phép hoạt động tạm thời trong thời gian chờ cấp phép.

Việc hàng loạt đội xe thiện nguyện tại khu vực Bình Thuận (cũ) dừng hoạt động đã tạo ra "khoảng trống" lớn trong hệ thống vận chuyển y tế, khiến nhiều bệnh nhân nghèo chới với khi tìm phương tiện chuyển tuyến. Người dân địa phương, vốn đã quen thuộc với các số hotline 0 đồng, không khỏi lo lắng.

Bày tỏ mong muốn của cộng đồng, ông Phạm Văn Thắng (người dân phường Phan Thiết) cho rằng ngành y tế và các nhóm thiện nguyện cần sớm đối thoại để tìm tiếng nói chung. Ông Thắng nhấn mạnh sự cần thiết của việc tháo gỡ vướng mắc cơ chế, tạo điều kiện cho xe cứu thương từ thiện hoạt động trở lại, bởi đây là điểm tựa thiết thực cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đội “Cứu thương 0 đồng Bình Thuận” phối hợp vận chuyển nạn nhân cùng Công an tỉnh Bình Thuận (cũ)

Sớm có cơ chế tháo gỡ

Bác sĩ Đặng Thức Anh Vũ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, cho hay lãnh đạo sở đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ khẩn trương nghiên cứu phương án linh hoạt nhằm hỗ trợ hoạt động cứu thương thiện nguyện.

Ông Vũ ghi nhận những đóng góp thiết thực của các đội nhóm thời gian qua, đồng thời chia sẻ với lo lắng của người dân khi hoạt động này phải tạm dừng. "Việc áp dụng máy móc Thông tư 27 sẽ gây khó khăn lớn cho các đội cứu thương thiện nguyện. Chúng tôi đang rà soát, dự kiến trong 1-2 ngày tới sẽ xem xét phương án cho phép hoạt động tạm thời như đề xuất của nhóm "Cứu thương 0 đồng Bình Thuận" để có thời gian hoàn thiện quy định" - ông Vũ nói.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là vừa bảo đảm an toàn, đúng pháp luật, vừa không làm đứt gãy kênh hỗ trợ người nghèo, nhất là tại các khu vực thiếu phương tiện cấp cứu chuyên nghiệp.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng xác nhận đã nắm tình hình và chỉ đạo Sở Y tế hướng dẫn, sắp xếp lại hoạt động xe cứu thương, bao gồm xe 0 đồng. Quan điểm của tỉnh là phải quản lý chặt chẽ, trách nhiệm nhưng đồng thời tạo điều kiện tối đa để người dân tiếp tục làm thiện nguyện.

Trong bối cảnh hàng ngàn chuyến xe mỗi năm đang góp phần giảm tải cho hệ thống y tế và hỗ trợ bệnh nhân nghèo, các đội thiện nguyện cùng người dân kỳ vọng hướng dẫn mới sẽ sớm được ban hành.



