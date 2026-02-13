HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Trong lúc cúng bái "nhập đồng", con dâu đánh mẹ chồng, chị dâu bị thương

Tuấn Minh

(NLĐO)- Do mâu thuẫn tranh chấp đất đai nhiều năm, lợi dụng việc cúng bái khi nhập đồng, Bùi Thị Hoài đã dùng hung khí đánh mẹ chồng, chị dâu gây thương tích

Ngày 13-2, tin từ Công an xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Hoài (SN 1972; ngụ thôn 12 làng Các, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi đánh mẹ chồng, chị dâu và 1 cháu nhỏ bị thương về tội "Cố ý gây thương tích".

Khởi tố con dâu đánh mẹ chồng, chị dâu gây thương tích - Ảnh 1.

Do mâu thuẫn đất đai, Bùi Thị Hoài đã đánh mẹ chồng, chị dâu gây thương tích

Trước đó, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai nhiều năm, sáng ngày 7-1, Hoài đến nhà mẹ chồng là B.T.H. (ngụ thôn 3 làng Sen, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa), lợi dụng việc cúng bái nhập đồng, Hoài đã dùng hung khí đánh mẹ chồng, chị dâu tên N. và cháu nhỏ T.P.K.D. gây thương tích.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Nhậu về, con dâu đánh mẹ chồng gãy 2 xương sườn

Nhậu về, con dâu đánh mẹ chồng gãy 2 xương sườn

(NLĐO) - Sau khi đi nhậu về, người phụ nữ đã xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh tới tấp mẹ chồng khiến nạn nhân gãy 2 xương sườn.

Con dâu đánh mẹ chồng nứt sọ

Chiều 19-11, ông Lê Minh Toàn, Trưởng Công an xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, đang tiến hành làm rõ vụ ẩu đả giữa con dâu là Nguyễn Thị Nhũ (25 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) với mẹ chồng cũ là bà Lê Thị Tím (58 tuổi, ngụ ấp Ông Bích, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời), khiến bà Tím nứt sọ.

Khởi tố nghịch tử đánh mẹ, đâm trọng thương người thi hành nhiệm vụ

(NLĐO) - Bùi Minh Lợi bị công an khởi tố sau khi hành hung mẹ ruột và cũng là người dùng dao đâm trọng thương một tổ bảo vệ an ninh trật tự.

Thanh Hóa mâu thuẫn đất đai con dâu con dâu đánh mẹ chồng đánh mẹ chồng đánh chị dâu
    Thông báo