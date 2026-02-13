Trong lúc cúng bái "nhập đồng", con dâu đánh mẹ chồng, chị dâu bị thương

Ngày 13-2, tin từ Công an xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Thị Hoài (SN 1972; ngụ thôn 12 làng Các, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ hành vi đánh mẹ chồng, chị dâu và 1 cháu nhỏ bị thương về tội "Cố ý gây thương tích".

Do mâu thuẫn đất đai, Bùi Thị Hoài đã đánh mẹ chồng, chị dâu gây thương tích

Trước đó, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai nhiều năm, sáng ngày 7-1, Hoài đến nhà mẹ chồng là B.T.H. (ngụ thôn 3 làng Sen, xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa), lợi dụng việc cúng bái nhập đồng, Hoài đã dùng hung khí đánh mẹ chồng, chị dâu tên N. và cháu nhỏ T.P.K.D. gây thương tích.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.