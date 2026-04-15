Trục kết nối Long An – Tân Ninh hơn 20.700 tỉ đồng sẽ hình thành ra sao?

Ngày 15-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết các đơn vị liên quan đang hoàn chỉnh nội dung báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án trục kết nối Long An – Tân Ninh.

Tuyến đường đi qua địa bàn xã Đức Huệ, kết nối các khu dân cư và hạ tầng trong khu vực.

Theo đơn vị này, sau cuộc họp của Hội đồng thẩm định UBND tỉnh Tây Ninh ngày 3-4, cơ bản các địa điểm và phạm vi đầu tư của dự án đã được xác định. Tuyến đường dự kiến đi qua các phường Tân An, Long An và các xã Thủ Thừa, Bình Đức, Thạnh Lợi, Đức Huệ, Đông Thành, Mỹ Quý, Phước Chỉ và Bến Cầu.

Theo phương án đề xuất, tuyến chính có điểm đầu tại Km0 giao với đường vành đai TP Tân An (phường Tân An) và điểm cuối tại Km74+317 giao với quốc lộ 22, thuộc xã Bến Cầu. Tổng chiều dài tuyến khoảng 74,317 km và được chia thành 6 đoạn.

Cụ thể, đoạn 1 dài 1,45 km là tuyến đi mới, trùng với quy hoạch đường ĐT.827K. Đoạn 2 dài 4,35 km đi trùng với đường Hùng Vương hiện hữu. Đoạn 3 là cầu Hùng Vương vượt sông Vàm Cỏ Tây dài khoảng 850 m.

Đoạn 4 dài 15,35 km là tuyến đi mới, trùng quy hoạch các tuyến ĐT.840 và ĐT.830E. Đoạn 5 dài 13,633 km đi trùng với đường Vành đai 4 TP HCM. Đoạn 6 dài 38,684 km là tuyến đi mới, trùng quy hoạch tuyến ĐT.840.

Ngoài tuyến chính, dự án còn có tuyến kết nối ra quốc lộ 1 dài khoảng 2,38 km tại Km16+126, thuộc địa phận xã Bình Đức; tuyến này trùng với quy hoạch đường ĐT.830E.

Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi mới nhất, tổng mức đầu tư dự kiến của dự án khoảng 20.746 tỉ đồng, giảm 4.960 tỉ đồng so với phương án trước đây (25.724 tỉ đồng).

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết mức đầu tư giảm do điều chỉnh phạm vi dự án. Theo nghiên cứu ban đầu, dự án còn có một tuyến nhánh dài 22,5 km, nối từ nút giao đường Long An – Tân Ninh với Vành đai 4 TP HCM (thuộc xã Bình Đức) đến nút giao với đường ĐT.823.

Theo quy hoạch, tuyến nhánh trùng với tuyến đường Bình Chánh – Vành đai 4 – cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã được tách khỏi dự án trục kết nối Long An – Tân Ninh và sẽ triển khai thành một dự án riêng. Trục kết nối Long An – Tân Ninh được đầu tư với đoạn đầu dài 1,45 km, giải phóng mặt bằng 39 m, nền đường rộng 39 m; cầu Hùng Vương xây dựng theo quy mô đường Hùng Vương hiện hữu rộng 50 m; các đoạn còn lại và tuyến nối ra quốc lộ 1 thiết kế 6 làn xe, vận tốc 80 km/giờ, giải phóng mặt bằng một lần rộng 62 m.



