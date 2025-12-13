Trục lợi từ thiện: Coi chừng ở tù!

- Bạn đọc NGUYỄN ANH QUÂN (TP HCM) hỏi: "Hành vi không minh bạch tài chính hoặc sử dụng sai mục đích tiền quyên góp từ thiện để trục lợi sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định pháp luật?"

- Luật sư HUỲNH THỊ HOA, Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn, trả lời: Từ thiện xuất phát từ cái tâm nhưng phải được bảo chứng bằng sự minh bạch. Mọi sự "mập mờ" trong thu chi không chỉ là bội tín với nhà hảo tâm mà còn tước đi cơ hội của những mảnh đời khốn khó. Đã nhận tiền của cộng đồng thì công khai, minh bạch là "mệnh lệnh" bắt buộc, pháp luật không dung túng cho bất cứ hành vi lợi dụng lòng nhân ái nào để tư túi.

Hành vi thông qua việc kêu gọi từ thiện rồi lợi dụng sự tin tưởng của các nhà hảo tâm chiếm đoạt một phần hoặc toàn bộ số tiền đã quyên góp được là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất mức độ của hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về xử phạt hành chính: Phạt tiền từ 2-5 triệu đồng nếu hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (điều 15, Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

Về xử lý hình sự: Tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi; tùy thuộc vào số tiền chiếm đoạt và tùy thuộc vào ý thức sử dụng thủ đoạn gian dối là kêu gọi từ thiện nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền từ thiện hay ý thức chiếm đoạt phát sinh sau khi đã quyên góp được tiền từ thiện mà có thể bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (có mức hình phạt cao nhất lên đến tù chung thân) hoặc tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (mức phạt tù lên đến 20 năm) theo quy định Bộ Luật Hình sự 2015.



