Trục tăng trưởng mới của du lịch Gia Lai

Ngày 27-3, tại phường Quy Nhơn Đông, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn FLC tổ chức hội thảo "Gia Lai 2026: Kích hoạt trục biển - cao nguyên". Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực du lịch, hàng không.

Không gian du lịch biển xanh - đại ngàn

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết sau sáp nhập, Gia Lai hội tụ đầy đủ tiềm năng để phát triển du lịch rừng và biển. Năm 2026, địa phương đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tăng hơn 21% so với năm 2025; tổng thu du lịch dự kiến đạt khoảng 35.000 tỉ đồng. "Đây không chỉ là mục tiêu tăng trưởng mà còn là bước chuyển quan trọng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh" - ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Các chuyên gia cho rằng việc phát triển sản phẩm du lịch kết hợp giữa “biển xanh” và “đại ngàn” sẽ tạo ra chuỗi trải nghiệm khác biệt của du khách khi tới Gia Lai

Trong bối cảnh Gia Lai lần đầu đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh", địa phương dự kiến tổ chức 244 hoạt động xuyên suốt cả năm, trải rộng trên nhiều lĩnh vực văn hóa - thể thao và du lịch.

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là phát triển hành lang du lịch "biển - cao nguyên", kết nối 2 trung tâm Quy Nhơn và Pleiku. Theo các chuyên gia, đây là hướng đi phù hợp với xu thế du lịch hiện đại, khi du khách có nhu cầu trải nghiệm đa dạng thay vì chỉ dừng lại ở một điểm đến đơn lẻ.

Đánh giá về tiềm năng này, ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, cho rằng Gia Lai sở hữu lợi thế độc đáo khi có thể kết hợp giữa nghỉ dưỡng biển và khám phá văn hóa bản địa Tây Nguyên. "Nếu xây dựng được sản phẩm đặc thù và định vị rõ thị trường, Gia Lai hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực" - ông Khánh nhận định.

Ở góc độ hàng không, ông Đào Xuân Hoạch, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, nhấn mạnh hạ tầng chỉ phát huy hiệu quả khi gắn với hệ sinh thái du lịch. Theo ông, việc nâng cấp sân bay Phù Cát và hoàn thiện các tuyến kết nối liên vùng sẽ tạo điều kiện để đón các chuyến bay charter ngay trong năm 2026, tiến tới khai thác đường bay thường lệ từ năm 2027.

Cùng quan điểm, ông Võ Huy Cường, Phó Tổng Giám đốc Bamboo Airways, đánh giá hệ thống sân bay Phù Cát và Pleiku có vai trò đặc biệt trong cấu trúc liên kết vùng. "Khi hạ tầng giao thông được cải thiện, đặc biệt là tuyến Quốc lộ 19, thời gian di chuyển giữa biển và cao nguyên sẽ được rút ngắn đáng kể, qua đó nâng cao khả năng tiếp cận của du khách quốc tế" - ông Cường phân tích.

Doanh nghiệp giữ vai trò "đầu kéo"

Không chỉ dừng ở hạ tầng, các chuyên gia cho rằng việc phát triển sản phẩm du lịch mang tính liên kết mới là yếu tố quyết định. Sự kết hợp giữa "biển xanh" và "đại ngàn" nếu được khai thác bài bản sẽ tạo ra chuỗi trải nghiệm khác biệt, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Bên cạnh định hướng từ chính quyền, vai trò của doanh nghiệp được nhấn mạnh như một động lực then chốt trong quá trình phát triển.

Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC, cho rằng Gia Lai là vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa phát triển tương xứng do thiếu sự kết nối đồng bộ về hạ tầng và sản phẩm. Theo đó, việc hình thành trục "biển - cao nguyên" không chỉ là liên kết địa lý mà còn là một tư duy phát triển mới, mở rộng không gian tăng trưởng.

Các chuyên gia cũng đồng tình rằng để phát triển bền vững, du lịch cần được đặt trong một hệ sinh thái hoàn chỉnh, bao gồm hạ tầng giao thông hiện đại, sản phẩm đặc sắc và dịch vụ chất lượng cao. Trong đó, những dự án quy mô lớn, được đầu tư bài bản sẽ đóng vai trò "đầu kéo", góp phần định hình chuẩn mực và nâng tầm điểm đến.

Đáng chú ý, khu vực Pleiku được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới với các tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí và sân golf. Đây không chỉ là sản phẩm phục vụ du khách mà còn tạo ra lực hút đầu tư, thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan phát triển.

Ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, thông tin địa phương đang tập trung quảng bá Gia Lai trở thành điểm đến quen thuộc của du khách Hàn Quốc, thông qua các chương trình xúc tiến và kết nối đường bay quốc tế.

Theo PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, chuyên gia hàng không, cần phát triển mô hình hàng không quy mô nhỏ, linh hoạt để phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách. Các chuyến bay bằng máy bay nhỏ kết hợp trải nghiệm ngắm cảnh từ trên cao có thể trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, gia tăng sức hấp dẫn cho điểm đến.

Hội thảo lần này được kỳ vọng không chỉ dừng lại ở việc trao đổi ý tưởng mà sẽ mở ra các chương trình hợp tác cụ thể giữa chính quyền và doanh nghiệp. Nếu được triển khai hiệu quả, mô hình liên kết "biển - cao nguyên" có thể trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa Gia Lai vươn lên thành cực phát triển du lịch quan trọng của khu vực miền Trung - Tây Nguyên trong những năm tới.