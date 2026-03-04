Vạn Sự tỏa sáng giúp Việt Nam giành trọn 3 điểm

Giải bóng đá nữ châu Á 2026 (AFC Women's Asian Cup) không chỉ là sân chơi châu lục mà còn là “cánh cửa” quyết định tấm vé dự FIFA Women's World Cup 2027. Trong tối nay (4-3), tuyển bóng đá nữ Việt Nam ra quân gặp Ấn Độ tại bảng C, mở màn hành trình chinh phục giấc mơ đến Brazil.

Giải đấu năm nay quy tụ 12 đội mạnh nhất châu Á, Việt Nam nằm ở bảng C cùng Nhật Bản, Đài Loan và Ấn Độ. Với thứ hạng FIFA 37, thầy trò Mai Đức Chung có cơ sở tự tin trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, trong khi Nhật Bản vẫn là thử thách lớn nhất.

Lực lượng nòng cốt tiếp tục đặt niềm tin vào kinh nghiệm của Huỳnh Như, sự cơ động của Thanh Nhã, Vạn Sự hay Bích Thùy, cùng phong độ ổn định của thủ môn Kim Thanh. Lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật, tốc độ được kỳ vọng tạo nên khác biệt ở trận đấu.

Một chiến thắng trước Ấn Độ sẽ là cú hích tinh thần, giúp tuyển nữ Việt Nam tự tin viết tiếp lịch sử.