Trực tiếp nữ Việt Nam 0-1 Đài Bắc Trung Hoa: Huỳnh Như vào sân

Tuyển nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại Asian Cup nữ 2026 khi đánh bại Ấn Độ 2-1, qua đó mở ra cơ hội lớn giành vé vào tứ kết. Ở lượt trận thứ hai bảng C, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ chạm trán Đài Bắc Trung Hoa. Chỉ cần thêm ít nhất 1 điểm, đội tuyển nữ Việt Nam có thể sớm tiến gần mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Dù vậy, mục tiêu của đội không dừng ở tứ kết mà hướng tới suất dự World Cup, vì thế ban huấn luyện cần tính toán kỹ lưỡng. Nếu xếp nhì bảng C, tuyển nữ Việt Nam có khả năng phải đối đầu các "ông lớn" châu Á như Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc hoặc Triều Tiên ở vòng knock-out. Ngược lại, nếu đứng thứ ba nhưng nằm trong nhóm đội hạng ba có thành tích tốt, đội vẫn vào tứ kết và có thể gặp các đối thủ dễ chịu hơn như Philippines, Iran, Uzbekistan hoặc Bangladesh.

Trước mắt, tuyển nữ Việt Nam vẫn tập trung cho trận gặp Đài Bắc Trung Hoa. HLV Mai Đức Chung cho biết toàn đội đang có tinh thần tốt sau chiến thắng trước Ấn Độ, dù việc thi đấu lúc 12h trưa là thử thách lớn. Ông cũng dự báo đối thủ sẽ chơi quyết liệt hơn sau khi thua Nhật Bản ở trận ra quân.

Trong khi đó, HLV Prasobchoke Chokemor của Đài Bắc Trung Hoa khẳng định đội bóng của ông quyết tâm đứng dậy sau thất bại. Trước đối thủ có thể hình và thể lực tốt, tuyển nữ Việt Nam nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công để tìm cơ hội.