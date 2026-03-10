Trực tiếp nữ Việt Nam - Nhật Bản: Vượt qua khe cửa hẹp

Tuyển nữ Nhật Bản được đánh giá là đội mạnh nhất bảng C tại AFC Women's Asian Cup 2026 và cũng là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Sau hai lượt trận, đại diện xứ sở mặt trời mọc toàn thắng trước Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ, trong đó gây ấn tượng mạnh với chiến thắng hủy diệt 11-0 trước Ấn Độ.

Ở lượt trận cuối, Nhật Bản nhiều khả năng hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm để khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng. Dù vậy, tâm điểm của trận đấu là cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam.

Trước đối thủ vượt trội về đẳng cấp, thầy trò Mai Đức Chung nhiều khả năng lựa chọn lối chơi chặt chẽ nhằm hạn chế bàn thua. Hiệu số có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc cạnh tranh suất vào tứ kết dành cho các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Mục tiêu thực tế của tuyển nữ Việt Nam vẫn là tấm vé vào tứ kết. Đội cần giữ thế trận ổn định trước Nhật Bản, hy vọng kết quả thuận lợi ở trận đấu còn lại giữa Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Dù một chiến thắng trước Nhật Bản sẽ là kỳ tích, cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam vẫn còn nếu đội kiểm soát tốt thế trận và hạn chế bàn thua.