Trực tiếp U17 Việt Nam - U17 Malaysia: Chờ kỷ lục mới hình thành

Trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia hứa hẹn căng thẳng và hấp dẫn. Hành trình vào chung kết của thầy trò HLV Cristiano Roland đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt sau chiến thắng trước U17 Úc.

Trong hành trình này, U17 Việt Nam gây ấn tượng với tinh thần kiên cường, khả năng thích nghi tốt và lối chơi gắn kết. Ngay cả khi gặp bất lợi, các cầu thủ trẻ vẫn giữ được sự bình tĩnh và biết bùng nổ đúng lúc. Sự tỏa sáng của những cá nhân như Lê Sỹ Bách hay Chu Ngọc Nguyễn Lực góp phần tạo nên khác biệt.

Tuy nhiên, U17 Malaysia sẽ là đối thủ khác so với trận thua 0-4 ở vòng bảng. Họ đã cải thiện đáng kể hàng thủ, giữ sạch lưới ba trận liên tiếp và bổ sung thêm phương án tấn công với tốc độ của Yusuf.

Trong bối cảnh đó, U17 Việt Nam cần duy trì sự tập trung và kỷ luật. Nếu giữ vững phong độ và tinh thần, đội hoàn toàn có cơ hội lên ngôi, dù thử thách phía trước là không nhỏ.