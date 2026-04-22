Trực tiếp U17 Việt Nam - U17 Úc: Thử thách cực đại của thầy trò HLV Roland

Quốc An

(NLĐO) - U17 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết Giải U17 Đông Nam Á 2026 với thử thách lớn nhất từ đầu giải khi chạm trán U17 Úc.

-

Bình luận Diễn biến trận đấu

Đối thủ mạnh nhất từ đầu giải

U17 Úc bước vào bán kết với phong độ gần như hoàn hảo. Đội bóng xứ Chuột túi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi tới 15 bàn và chưa để thủng lưới.

Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn cùng thể hình vượt trội, U17 Úc đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống bóng bổng và tranh chấp tay đôi, yếu tố có thể tạo khác biệt trong những trận đấu lớn.

Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Úc: Thử thách cực đại của thầy trò HLV Roland - Ảnh 1.

Cơ hội nào cho U17 Việt Nam?

Dù bị đánh giá thấp hơn, U17 Việt Nam vẫn có cơ sở để tin vào một kết quả tích cực. Thầy trò HLV Cristiano Roland đã thể hiện phong độ ấn tượng khi vượt qua những đối thủ khó chịu như Malaysia và Indonesia.

Điểm mạnh của U17 Việt Nam nằm ở 3 yếu tố: Lối chơi phối hợp ngắn, ban bật linh hoạt; Khả năng kiểm soát thế trận tốt; Tinh thần thi đấu tự tin và kỷ luật. Chính sự gắn kết và bản sắc này giúp đội bóng áo đỏ trở thành ẩn số tạo ra sự tò mò tại giải đấu năm nay.

Trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 Úc: Thử thách cực đại của thầy trò HLV Roland - Ảnh 2.

Chờ đợi một bất ngờ

Trận bán kết hứa hẹn sẽ là màn so tài giữa hai trường phái rõ rệt: sức mạnh, thể lực của Úc, đối đầu với kỹ thuật và kiểm soát của Việt Nam.

Dù gặp bất lợi về thời gian nghỉ, nhưng nếu duy trì sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ để giành vé vào chung kết.

Đội hình dự kiến

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách

U17 Úc: Lachlan, Winston, Fraser, Oliver, Amile, Georgio, Akeem, Max Court, Luka, Achnaff, Josef

Thông tin trận đấu

Thời gian: 19h30 ngày 22/4/2026 (giờ Hà Nội)

Địa điểm: SVĐ Gelora Delta, Sidoarjo, Indonesia

Giải đấu: Bán kết U17 Đông Nam Á 2026

Trực tiếp: TV360

Xem trực tiếp: https://tv360.vn/tv/tv360-11?ch=9958&ev=88832&es=1&col=banner§=BANNER&page=home


