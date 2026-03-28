Trực tiếp U23 Việt Nam 0-1 U23 Thái Lan: Thái Lan mở tỉ số

U23 Việt Nam khởi đầu hành trình bằng trận hòa 1-1 trước U23 Triều Tiên. Dù còn nhiều điểm cần hoàn thiện, HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh hài lòng với tinh thần, thái độ thi đấu và cách vận hành chiến thuật của các học trò trước đối thủ được ví như “tuyển quốc gia thu nhỏ”.

Thử thách tiếp theo của U23 Việt Nam là U23 Thái Lan, đối thủ nhiều duyên nợ trong khu vực. Ở trận ra quân, U23 Thái Lan gây ấn tượng khi cầm hòa U23 Trung Quốc trong hiệp một, nhưng sa sút ở hiệp hai vì vấn đề thể lực.

Màn so tài này là cơ hội để U23 Việt Nam kiểm chứng năng lực và tham vọng trước đối thủ quen thuộc.