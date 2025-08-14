HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

“Trùm 9X" điều hành hơn 10.000 nhóm Telegram

Tin, ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Từ việc thua lỗ khi đầu tư trên các sàn nhị phân, Nguyễn Hữu Đạt đã chỉ đạo và cùng đồng bọn lập hơn 10.000 nhóm Telegram để lừa đảo người khác

Ngày 14-8, tại cơ sở 1, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Hữu Đạt (SN 1999, ngụ TP HCM) cùng 34 đồng phạm về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản". Riêng Nguyễn Hữu Đạt còn bị truy tố thêm tội "Rửa tiền".

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15-8. Trước đó, vụ án từng được đưa ra xét xử nhưng HĐXX đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết và xác minh thêm các bị hại.

Tại phiên xử lần này, phần lớn bị hại và người có quyền, nghĩa vụ liên quan cùng một luật sư vắng mặt. Tuy vậy, căn cứ đề nghị của các bên và do đã có lời khai tại phiên tòa trước, HĐXX quyết định chấp thuận và tiếp tục tiến hành xét xử.

“Trùm 9X" điều hành hơn 10.000 nhóm Telegram - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm sáng 14-8

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, sau khi thua lỗ khi đầu tư trên các sàn nhị phân, Đạt chuyển sang môi giới, rồi nảy sinh ý định lập sàn giao dịch giả để lừa đảo. Đạt tạo ra hàng loạt nhóm Telegram với tên gọi hấp dẫn như "Đầu tư thu lãi 4%-10% mỗi ngày", "VIP siêu lợi nhuận"... cùng hình ảnh, hóa đơn chuyển tiền giả để tạo lòng tin.

Nhóm của Đạt mua hàng ngàn SIM rác để lập hơn 10.000 nhóm Telegram thường và 150 nhóm VIP, sử dụng phần mềm tự động nhắn tin, mời gọi đầu tư vào các sàn nhị phân do chính nhóm dựng lên như ICM, Hollmann, In Broker... Đối tượng nhắm tới là người trên 35 tuổi, có tiềm lực tài chính, tài khoản Telegram hoạt động thường xuyên.

Nhà đầu tư được hướng dẫn "góp vốn" theo tỉ lệ 40% từ họ, 60% từ "Ban chuyên gia", với cam kết lợi nhuận cố định 2-6 phiên/ngày. Gói thường từ 75 triệu đồng, gói VIP tối thiểu 500 triệu đồng, thậm chí gói VIP kép 40.000 USD, hứa hẹn hoàn vốn chỉ sau 2 ngày. Ban đầu, nhóm chuyển lại một phần lợi nhuận để tạo niềm tin, sau đó báo thua lỗ toàn bộ.

“Trùm 9X" điều hành hơn 10.000 nhóm Telegram - Ảnh 2.

Đường dây lừa đảo với hàng ngàn nhóm Telegram được lập nên

Đạt chia đường dây thành 4 nhóm, mỗi nhóm do một trưởng nhóm phụ trách, đặt trụ sở tại nhiều căn hộ, nhà phố ở TP HCM và một số tỉnh, liên tục thay đổi địa điểm để tránh bị phát hiện. Nhóm dùng 8 tài khoản ngân hàng đứng tên đồng phạm nhận tiền từ 376 nhà đầu tư trên cả nước, chiếm đoạt tổng cộng 98 tỉ đồng.

Tuy nhiên, chỉ mới xác định được 97 nhà đầu tư bị chiếm đoạt tổng số tiền hơn 35,17 tỉ đồng. Các khoản chiếm đoạt dao động từ 75 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, nhiều người mất trắng 500-850 triệu đồng chỉ sau vài ngày đầu tư.

Tiền chiếm đoạt được Đạt chia cho đồng phạm, chi tiêu cá nhân và trả lương nhân viên. Ngoài hành vi lừa đảo qua mạng, Đạt còn bị cáo buộc "rửa tiền" nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của khoản tiền chiếm đoạt.

Tin liên quan

Xét xử 87 bị cáo Công ty Lộc Phúc lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

Xét xử 87 bị cáo Công ty Lộc Phúc lừa đảo hàng trăm tỉ đồng

(NLĐO)-Với thủ đoạn tinh vi, 87 bị cáo Công ty Lộc Phúc đã lừa đảo 165 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 255 tỉ đồng

Cảnh báo chiêu giả danh chương trình du học, trại hè quốc tế để lừa đảo

(NLĐO)- Trước tình trạng gia tăng hình thức lừa đảo các chương trình du học, trao đổi sinh viên quốc tế, Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vào cuộc

Bắt nhiều đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 10.000 tỉ đồng

(NLĐO) - Cặp đôi đã thuê người viết phần mềm dự án đồng tiền ảo Matrix Chaine với giá 520 triệu đồng rồi lôi kéo nhà đầu tư tham gia, chiếm đoạt 10.000 tỉ đồng.

