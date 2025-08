Trùm giang hồ Vi "ngộ" bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 2-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 221, Bộ luật Hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, có trụ sở tại số 55 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, trong đó khởi tố thêm tội danh đối với trùm giang hồ Vi "ngộ".

Trùm giang hồ Vi "ngộ" và các bị can trong vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Theo đó, ngày 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Tài, Nguyễn Văn Dũng, Phan Hoàng Quân về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; khởi tố bổ sung bị can Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"), Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đối với Nguyễn Văn Vi, ngoài bị khởi tố về tội "Đưa hối lộ" vào ngày 30-6, còn bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính bị khởi tố 2 tội "phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt ra quân triệt phá loạt băng, ổ nhóm hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp, khởi tố, bắt giam nhiều trùm giang hồ cộm cán, gây chú ý dư luận tại Thanh Hóa.

Ngoài triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Văn Vi cầm đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa còn triệt phá, bắt giam nhiều giang hồ cộm cán như Bùi Quốc Ý (tức Ý "ẻng") và các đối tượng đàn em dưới trướng của Ý "ẻng"; Lê Kim Thu (tức Thu "vệ sĩ") và một số đàn em khác, con nuôi của Tuấn "thần đèn".