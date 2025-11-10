Trưng bày 1.000 cây trà trên 100 tuổi tại Lễ hội Trà Quốc tế 2025

Ngày 10-11, tại Khu du lịch Tea Resort Prenn, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra buổi họp báo công bố Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025.



Ông Mori Kazuki, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chè Lâm Đồng.

Theo Ban tổ chức, đây là lễ hội trà có quy mô lớn nhất Việt Nam, do UBND tỉnh Lâm Đồng cùng Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng và Tổ chức Miss Cosmo phối hợp thực hiện.

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 11-11 đến 7-12, dự kiến thu hút 20.000 người tham dự với nhiều hoạt động đặc sắc như Tea Expo - Hội chợ, triển lãm trà quốc tế, Tea Summit - Hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành trà, Tea Fest - Chương trình đại nhạc hội, Tea Connect – Trà ngoại giao, Tea Carnival-Lễ hội đường phố và văn hóa trà…

Ông Mori Kazuki, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng chia sẻ tỉnh Lâm Đồng được thiên nhiên ưu đãi với đất đai màu mỡ, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện, trong suốt chiều dài lịch sử đã nuôi dưỡng nên nhiều dòng trà phong phú như trà đen, trà ô long, trà xanh. Đây thực sự là vùng đất được mệnh danh là "thiên đường của trà", nơi truyền thống và văn hóa trà vẫn đang được gìn giữ và phát triển.

Đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức Lễ hội Trà Quốc tế 2025.

Ban tổ chức kỳ vọng Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 là sự kiện văn hóa – du lịch trọng điểm của Lâm Đồng, dự kiến sẽ xác lập nhiều kỷ lục mới về trà, là bước đi chiến lược trong việc định vị thương hiệu trà Việt, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Lâm Đồng trong việc dần hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm văn hóa trà châu Á, lan tỏa giá trị cốt lõi "Trà Việt – Hồn Việt".

Chia sẻ về các hoạt động đặc sắc của lễ hôi, ông Phạm Công Tuấn Hạ - đại diện thương hiệu Đôi Dép, cho biết sẽ có màn đồng diễn của 1111 Trà nương (người phụ nữ chuyên pha và phục vụ trà, am hiểu sâu sắc về các loại trà và nghệ thuật thưởng trà;

Trưng bày 1.000 cây trà trên 100 năm tuổi từ nhiều nước nổi tiếng về trà; 80 người đẹp từ nhiều quốc gia biểu diễn tại Lễ hội trà; nhiều hoạt động sáng tác nghệ thuật tại Nhà máy chè 1972.