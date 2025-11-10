Trưng bày 1.000 cây trà trên 100 tuổi tại Lễ hội Trà Quốc tế 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trưng bày 1.000 cây trà trên 100 tuổi tại Lễ hội Trà Quốc tế 2025

Trường Nguyên

(NLĐO) - Khoảng 1.000 cây trà trên 100 năm tuổi sẽ được đơn vị tổ chức trưng bày tại Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 sắp tới.

Ngày 10-11, tại Khu du lịch Tea Resort Prenn, tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra buổi họp báo công bố Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025.

Trưng bày 1.000 cây cổ trà tại Lễ hội Trà Quốc tế 2025 - Ảnh 1.

Ông Mori Kazuki, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chè Lâm Đồng.

Theo Ban tổ chức, đây là lễ hội trà có quy mô lớn nhất Việt Nam, do UBND tỉnh Lâm Đồng cùng Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng và Tổ chức Miss Cosmo phối hợp thực hiện.

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 11-11 đến 7-12, dự kiến thu hút 20.000 người tham dự với nhiều hoạt động đặc sắc như Tea Expo - Hội chợ, triển lãm trà quốc tế, Tea Summit - Hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành trà, Tea Fest - Chương trình đại nhạc hội, Tea Connect – Trà ngoại giao, Tea Carnival-Lễ hội đường phố và văn hóa trà…

Ông Mori Kazuki, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng chia sẻ tỉnh Lâm Đồng được thiên nhiên ưu đãi với đất đai màu mỡ, nơi con người và thiên nhiên hòa quyện, trong suốt chiều dài lịch sử đã nuôi dưỡng nên nhiều dòng trà phong phú như trà đen, trà ô long, trà xanh. Đây thực sự là vùng đất được mệnh danh là "thiên đường của trà", nơi truyền thống và văn hóa trà vẫn đang được gìn giữ và phát triển.

Trưng bày 1.000 cây cổ trà tại Lễ hội Trà Quốc tế 2025 - Ảnh 2.

Đại diện các đơn vị phối hợp tổ chức Lễ hội Trà Quốc tế 2025.

Ban tổ chức kỳ vọng Lễ hội Trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 là sự kiện văn hóa – du lịch trọng điểm của Lâm Đồng, dự kiến sẽ xác lập nhiều kỷ lục mới về trà, là bước đi chiến lược trong việc định vị thương hiệu trà Việt, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Lâm Đồng trong việc dần hiện thực hóa tầm nhìn trở thành trung tâm văn hóa trà châu Á, lan tỏa giá trị cốt lõi "Trà Việt – Hồn Việt".

Chia sẻ về các hoạt động đặc sắc của lễ hôi, ông Phạm Công Tuấn Hạ - đại diện thương hiệu Đôi Dép, cho biết sẽ có màn đồng diễn của 1111 Trà nương (người phụ nữ chuyên pha và phục vụ trà, am hiểu sâu sắc về các loại trà và nghệ thuật thưởng trà;

Trưng bày 1.000 cây trà trên 100 năm tuổi từ nhiều nước nổi tiếng về trà; 80 người đẹp từ nhiều quốc gia biểu diễn tại Lễ hội trà; nhiều hoạt động sáng tác nghệ thuật tại Nhà máy chè 1972.

Tin liên quan

Trao giải cho những tác phẩm hay viết về cà phê và trà Việt

Báo Người Lao Động tổ chức trao giải Cuộc thi viết “Cảm tưởng về cà phê - trà Việt” lần 2-2025.

Tổng kết Chương trình "Tôn vinh cà phê, trà Việt" lần 3

(NLĐO)- Chương trình "Tôn vinh cà phê, trà Việt" không ngừng đổi mới, từng bước khẳng định là một không gian văn hóa, thương hiệu, kết nối giàu ý nghĩa

VIDEO: Khám phá 6 dòng trà Việt tại workshop “Tương tác với Trà Việt”

(NLĐO) - Với mỗi chén trà được nâng niu, văn hóa Việt lại được tôn vinh – không ồn ào, không khoa trương – mà sâu lắng, tinh tế như chính hương trà quê nhà.

Lâm Đồng Nam Á Lễ hội Trà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo