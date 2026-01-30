Trưng bày được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2026), 85 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng (28-1-1941 - 28-1-2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.

Khai mạc trưng bày chuyên đề "Từ trang nhất đến trang sử - Xuân đất nước, Đảng soi đường"

Phát biểu khai mạc, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh trưng bày là hoạt động có ý nghĩa chính trị, văn hóa sâu sắc, thể hiện niềm tin, tình cảm và trách nhiệm của những người làm báo đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Theo nhà báo Nguyễn Đức Lợi, ngay từ khi ra đời, báo chí cách mạng Việt Nam đã đặt mình dưới sự lãnh đạo của Đảng, trở thành lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, trực tiếp tham gia và góp phần làm nên lịch sử dân tộc.

Mỗi bìa báo Xuân không chỉ là một sản phẩm báo chí mà còn là một thông điệp văn hóa, phản ánh tinh thần thời đại, khát vọng phát triển và niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Từ những tờ báo được in ấn trong điều kiện chiến tranh gian khổ đến các ấn phẩm hiện đại giàu tính sáng tạo, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần yêu nước.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, phát biểu khai mạc

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá trưng bày "Từ trang nhất đến trang sử - Xuân đất nước, Đảng soi đường" là hoạt động có ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc, góp phần lan tỏa niềm tự hào, niềm tin và khát vọng phát triển của dân tộc trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đánh giá trưng bày là hoạt động có ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc

Ông Phan Xuân Thủy khẳng định trưng bày không chỉ tái hiện các dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn làm nổi bật vai trò đặc biệt của công tác tư tưởng, tuyên truyền và báo chí cách mạng trong việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trưng bày "Từ trang nhất đến trang sử - Xuân đất nước, Đảng soi đường" giới thiệu hàng trăm bìa báo Xuân tiêu biểu qua các thời kỳ, cùng 96 tài liệu, hiện vật gốc có giá trị đặc biệt, trong đó có các bài thơ, thư chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên báo Xuân, hệ thống báo chí và tranh cổ động chào mừng các kỳ Đại hội Đảng, phản ánh sinh động sự đồng hành của báo chí cách mạng Việt Nam với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trong khuôn khổ chương trình, Bảo tàng Báo chí Việt Nam tiếp nhận nhiều hiện vật báo chí quý do các nhà báo và gia đình nhà báo trao tặng, góp phần làm phong phú thêm kho di sản báo chí cách Việt Nam, phục vụ công tác nghiên cứu, trưng bày và giáo dục truyền thống.

Đó là bộ ảnh "Địch phá, ta cứ đi" cùng những kỷ vật gắn liền với hành trình tác nghiệp tại các tuyến lửa phía Bắc và chiến trường miền Nam của nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Đinh Quang Thành - nguyên phóng viên Thông tấn xã Việt Nam; kỷ vật của cố nhà văn, nhà báo Sơn Tùng - tác giả của "Búp sen xanh" và của cố nhà báo Dương Kỳ Anh - người sáng lập cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.



Bên cạnh không gian trưng bày truyền thống, Bảo tàng Báo chí Việt Nam còn tổ chức cụm trải nghiệm công nghệ, ứng dụng các hình thức trưng bày hiện đại như bảo tàng 3D, holobox, magic wall và màn hình tương tác, cho phép người tham quan chủ động tiếp cận nội dung, hình ảnh, tư liệu báo chí theo cách trực quan, sinh động.