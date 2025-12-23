HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Trưng bày Di sản văn hóa Việt Nam tại Hoàng Thành Thăng Long

Dương Ngọc

(NLĐO)- Trưng bày "Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại" diễn ra từ 23-12 đến hết ngày 15-1-2026.

Ngày 23-12, Trưng bày "Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại" đã khai mạc tại Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức.

Trưng bày Di sản văn hóa Việt Nam tại Hoàng Thành Thăng Long - Ảnh 1.

Khách nước ngoài trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ tại trưng bày "Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại"

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định di sản văn hóa Việt Nam là tài sản vô giá của dân tộc, kết tinh bản sắc, trí tuệ và sức sáng tạo của cộng đồng các dân tộc. Những năm qua, công tác bảo vệ và phát huy di sản luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, thể chế hóa ngày càng đầy đủ bằng hệ thống pháp luật, chính sách và các chương trình hành động cụ thể.

Theo Thứ trưởng, trưng bày "Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại" có ý nghĩa thiết thực, giới thiệu sinh động, hệ thống bức tranh tổng thể về di sản văn hóa Việt Nam, từ chính sách, pháp luật, các di sản được UNESCO ghi danh đến vai trò của di sản trong phát triển bền vững, qua đó lan tỏa nhận thức, trách nhiệm và niềm tự hào xã hội đối với công tác bảo tồn.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương đề nghị Cục Di sản văn hóa và các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy hiệu quả trưng bày theo hướng lâu dài, cập nhật nội dung, gắn với nghiên cứu, giáo dục cộng đồng, kết hợp bảo tồn với phát triển du lịch văn hóa, kinh tế sáng tạo và tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm phát triển bền vững.

Theo Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Thu Hiền, Việt Nam hiện đang sở hữu kho tàng di sản văn hóa đồ sộ, phong phú và đa dạng, với 4 vạn di tích trong Danh mục kiểm kê, 3.677 di tích quốc gia, 147 di tích quốc gia đặc biệt, khoảng 11.000 di tích cấp tỉnh, 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 17 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; 11 di sản tư liệu được UNESCO công nhận là di sản ký ức; Việt Nam đã có 183 bảo tàng công lập và bảo tàng ngoài công lập, hiện đang lưu giữ hơn 4 triệu hiện vật có giá trị; 327 bảo vật quốc gia hiện được lưu giữ tại các bảo tàng, di tích trong hầu hết 34 tỉnh/thành phố trong cả nước. Đây là kết quả của quá trình sáng tạo, gìn giữ và trao truyền không ngừng của các thế hệ cộng đồng các Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

Trưng bày Di sản văn hóa Việt Nam tại Hoàng Thành Thăng Long - Ảnh 2.

Đại biểu nghe giới thiệu về trưng bày "Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại"

Tại trưng bày lần này, Ban tổ chức đã lựa chọn giới thiệu một số nội dung trọng tâm, tập trung vào các chủ đề: Những giá trị đặc trưng của di sản văn hóa Việt Nam; chính sách và nỗ lực của Việt Nam trong công tác bảo vệ di sản văn hóa; vai trò của di sản văn hóa đối với phát triển bền vững… Ban tổ chức hy vọng, trưng bày sẽ mang đến cho công chúng trong và ngoài nước những góc nhìn toàn diện hơn về di sản văn hóa Việt Nam - một kho tàng vừa giàu bản sắc truyền thống, vừa không ngừng được kế thừa, phát huy trong đời sống đương đại.

Trưng bày mở cửa đón khách đến hết ngày 15-1-2026.

Một số hình ảnh:

Trưng bày Di sản văn hóa Việt Nam tại Hoàng Thành Thăng Long - Ảnh 3.

Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Lê Thị Thu Hiền phát biểu tại khai mạc trưng bày "Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại"

Trưng bày Di sản văn hóa Việt Nam tại Hoàng Thành Thăng Long - Ảnh 4.

Đại biểu nghe giới thiệu về trưng bày "Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại"

Trưng bày Di sản văn hóa Việt Nam tại Hoàng Thành Thăng Long - Ảnh 5.

Xin chữ tại trưng bày "Di sản văn hóa Việt Nam - Sức sống từ truyền thống đến hiện đại"

hoàng thành thăng long Cục Di sản văn hóa Di sản Văn hóa Việt Nam
