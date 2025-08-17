Trung Quốc: 19 cá nhân trả giá vì hành vi của bác sĩ và nhân tình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Trung Quốc: 19 cá nhân trả giá vì hành vi của bác sĩ và nhân tình

Huệ Bình

(NLĐO) – Nhiều lãnh đạo bệnh viện, trường ĐH Trung Quốc bị kỷ luật sau vụ bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân đang được gây mê, đối chất với y tá để bảo vệ nhân tình.

Theo truyền thông Trung Quốc, bác sĩ Tiêu Phi, Phó Khoa phẫu thuật lồng ngực tại Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật, bị kỷ luật vì bỏ rơi bệnh nhân đang gây mê trong hơn nửa giờ để tranh cãi với một y tá, bảo vệ cho người tình của mình là một bác sĩ tập sự.

Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) ngày 16-8 thông báo tổng cộng 19 quan chức từ 5 cơ sở đã bị kỷ luật liên quan vụ bác sĩ bỏ mặc bệnh nhân trên bàn phẫu thuật nói trên. Các biện pháp bao gồm cảnh cáo nghiêm khắc từ đảng Cộng sản Trung Quốc, hình phạt kỷ luật, giáng chức và sa thải.

Trung Quốc: 19 cá nhân trả giá vì hành vi của bác sĩ và nhân tình - Ảnh 1.

Bệnh viện Hữu nghị Trung - Nhật. Ảnh: SCMP

Tờ Nhân dân Nhật báo đã hoan nghênh động thái này của NHC, coi đây là biện pháp "có thẩm quyền và nghiêm túc" nhằm khôi phục niềm tin của công chúng.

Các cơ sở bị khiển trách và yêu cầu chấn chỉnh hoạt động bao gồm Bệnh viện Hữu nghị Trung-Nhật, Trường Cao đẳng y tế liên hiệp Bắc Kinh (PUMC), Bệnh viện Trường Cao đẳng y tế liên hiệp Bắc Kinh, Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh (USTB).

Theo báo chí Trung Quốc đưa tin vào tháng 4, vợ của bác sĩ Tiêu Phi nộp đơn tố cáo chồng cô có quan hệ ngoài luồng với nhiều phụ nữ trong thời gian hôn nhân. Cáo buộc này cũng bao gồm việc ông rời khỏi phòng mổ vì lý do tình cảm, bỏ mặc bệnh nhân đã được gây mê.

Cụ thể, bác sĩ Tiêu đã để một bệnh nhân đang được gây mê trên bàn mổ để cãi nhau với một y tá lâu năm, người đã chỉ trích một bác sĩ tập sự họ Đồng đang hỗ trợ ca phẫu thuật và là nhân tình của ông Tiêu.

Trung Quốc: 19 cá nhân trả giá vì hành vi của bác sĩ và nhân tình - Ảnh 2.

Bác sĩ Tiêu Phi và nhân tình. Ảnh: Sohu

Theo tờ Người quan sát ngày 30-4, ông Tiêu phủ nhận việc rời phòng mổ 40 phút, khẳng định chỉ rời đi khoảng 10-20 phút để giải quyết mâu thuẫn với một nữ y tá. Ông khẳng định đội ngũ y tế còn lại có đủ năng lực để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân khi chưa bắt đầu phẫu thuật.

Vụ bê bối này đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong công chúng, đặt ra nhiều câu hỏi về quản lý bệnh viện, y đức và trách nhiệm trong các cơ sở y tế của Trung Quốc.

Sau khi điều tra nội bộ, ban quản lý bệnh viện đã xác nhận vụ việc, thông báo khai trừ bác sĩ Tiêu ra khỏi đảng và sa thải ông. Ngoài ra, giấy phép hành nghề y của Tiêu Phi cũng bị thu hồi, ông bị cấm hành nghề trong hơn 5 năm.

Về phần bác sĩ tập sự họ Đổng, cô này làm giả bảng điểm với 4 môn học (16 tín chỉ) từ Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh để nộp hồ sơ vào chương trình thí điểm của trường Cao đẳng y tế liên hiệp Bắc Kinh. 

Cô Đổng cũng bị xác định là đã đạo văn trong một số công trình học thuật. Sau khi vụ việc bị phanh phui, bằng cấp, học vị và chứng chỉ y tế của cô Đổng đều bị hủy bỏ.

Cũng theo NHC, vào tháng 1-2019, dì của cô Đổng - lúc đó là Phó chủ nhiệm Văn phòng Đối ngoại tại USTB - tạo điều kiện làm giả bảng điểm, giúp cháu gái đăng ký vào chương trình thí điểm tại PUMC.

Tin liên quan

Trung Quốc: Quan tham "cất 3 tấn tiền trong nhà, có 100 nhân tình" ra tòa

Trung Quốc: Quan tham "cất 3 tấn tiền trong nhà, có 100 nhân tình" ra tòa

(NLĐO) - Câu chuyện của ông Lai Xiaomin, cựu Chủ tịch Công ty quản lý tài sản nhà nước China Huarong Asset Management (Trung Quốc), ly kỳ tới mức được CCTV đưa vào phim tài liệu.

Quan tham Trung Quốc giấu 3 tấn tiền trong nhà, xây phố cho vợ và nhân tình sống chung

(NLĐO) – Cựu Chủ tịch Công ty quản lý tài sản Hoa Dung (China Huarong Asset Management) Lại Tiểu Dân thú nhận nhận hối lộ hàng triệu nhân dân tệ, cất giữ trong tủ và két sắt trong một căn hộ ở Bắc Kinh - Trung Quốc và gọi ngôi nhà bí mật chứa tiền này là “siêu thị”.

Gia đình bác sĩ Nhật Bản bị bắt vì nghi chặt đầu người trong khách sạn

(NLĐO) – Một bác sĩ ở TP Sapporo – Nhật Bản, vợ và con gái của ông ta đã bị bắt vì tình nghi chặt đầu một người đàn ông. Thi thể không đầu được tìm thấy trong một khách sạn tình yêu hồi đầu tháng 7.

Trung Quốc bác sĩ nhân tình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo