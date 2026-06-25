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Quốc tế

Trung Quốc có siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Hoàng Phương

Siêu máy tính LineShine của Trung Quốc vừa vượt qua các đối thủ Mỹ để trở thành hệ thống mạnh nhất thế giới.

Theo AP, đây là lần đầu tiên LineShine xuất hiện trong bảng xếp hạng 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2017, một siêu máy tính Trung Quốc đứng đầu bảng xếp hạng thường được xem là thước đo sức mạnh công nghệ của các quốc gia.

Theo danh sách được công bố ngày 23-6, siêu máy tính LineShine có khả năng thực hiện hơn 2 tỉ tỉ phép tính mỗi giây, theo sau là 3 siêu máy tính của Mỹ và một siêu máy tính của Đức. Các quốc gia khác có siêu máy tính nằm trong 10 vị trí dẫn đầu là Ý, Thụy Sĩ và Nhật Bản.

Siêu máy tính có thể được sử dụng để tìm kiếm các đột phá trong y học, mô phỏng hệ thống khí hậu, giả lập các vụ nổ hạt nhân, dự đoán hành vi con người và tiến hành thử nghiệm vũ khí trong môi trường ảo. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nghiên cứu khoa học, siêu máy tính giờ đây không còn chỉ là công cụ mô phỏng mà đang dần trở thành hạ tầng cho các hoạt động khám phá và phân tích dữ liệu quy mô lớn.

Trung Quốc có siêu máy tính mạnh nhất thế giới - Ảnh 1.

Siêu máy tính LineShineẢnh: CMG

Được thiết kế để kết hợp tính toán khoa học và AI trên cùng một nền tảng, LineShine sử dụng bộ vi xử lý LX2 do Trung Quốc tự phát triển, có thể đảm nhiệm cả tính toán hiệu năng cao và các tác vụ AI. Các nhà phát triển cũng xây dựng một nền tảng phần mềm tích hợp năng lực siêu máy tính và AI, giúp các nhà nghiên cứu khai thác phần cứng hiệu quả hơn. Kể từ khi đi vào hoạt động tại Trung tâm Siêu máy tính quốc gia ở TP Thâm Quyến, LineShine đã hỗ trợ nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như khoa học khí quyển và đại dương, mô phỏng kỹ thuật, nghiên cứu vật liệu, phát triển thuốc, khoa học não bộ và AI phục vụ nghiên cứu khoa học.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự xuất hiện của LineShine cho thấy xu hướng hội tụ ngày càng mạnh mẽ giữa siêu máy tính và AI. Năm ngoái, Liên minh châu Âu công bố kế hoạch trị giá 20 tỉ euro nhằm xây dựng các trung tâm được trang bị siêu máy tính quy mô lớn để phát triển thế hệ mô hình AI tiếp theo, qua đó nỗ lực thu hẹp khoảng cách với các quốc gia dẫn đầu là Mỹ và Trung Quốc. Theo trang The Guardian, các "siêu nhà máy AI" này sẽ hướng tới đột phá mang tính bước ngoặt trong các lĩnh vực như y tế, công nghệ sinh học, công nghiệp, robot và nghiên cứu khoa học.

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