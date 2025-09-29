Trung Quốc đẩy mạnh huấn luyện robot hình người

Nhiều thành phố tại Trung Quốc đang xây dựng các trung tâm huấn luyện robot hình người quy mô lớn, nơi robot được thử nghiệm trong nhiều tình huống khác nhau và dữ liệu được thu thập để giúp các nhà sản xuất đẩy nhanh tiến trình phát triển sản phẩm.

Trong số này, theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông), cơ sở lớn nhất nằm tại thủ đô Bắc Kinh và có diện tích hơn 10.000 m2. Trung tâm này cung cấp 16 kịch bản huấn luyện cụ thể cho robot, trong đó có các môi trường mô phỏng nhà máy sản xuất, cửa hàng bán lẻ, trung tâm chăm sóc người cao tuổi và ngôi nhà thông minh.

Các trung tâm huấn luyện nói trên ra đời nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt dữ liệu đang kìm hãm ngành công nghiệp nội địa. Trước đây, các công ty robot thường thu thập dữ liệu huấn luyện riêng lẻ, dẫn đến chất lượng không đồng đều. Các cơ sở mới sẽ cho phép tạo ra dữ liệu chuẩn hóa với quy mô lớn, cung cấp dữ liệu chất lượng cao với chi phí thấp hơn.

Robot hình người khiêng đồ vật tại một sự kiện ở tỉnh An Huy - Trung Quốc ngày 19-9 Ảnh: AP

Các cơ sở đào tạo là một phần trong nỗ lực rộng lớn của Trung Quốc nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp robot hình người. Trong những tháng gần đây, nước này đã tổ chức một loạt sự kiện lớn để phô diễn những tiến bộ trong lĩnh vực robot. Hồi cuối tháng 8, Bắc Kinh còn ban hành hướng dẫn thúc đẩy triển khai các thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên diện rộng trong nền kinh tế, với mục tiêu nâng mức độ áp dụng lên hơn 90% vào năm 2030. Nội dung hướng dẫn còn đề cập việc bảo đảm nguồn cung cấp dữ liệu chất lượng cao và xây dựng một loạt trung tâm thử nghiệm quốc gia cho các ứng dụng AI.

Theo báo cáo gần đây của Ngân hàng Morgan Stanley (Mỹ), thị trường robot của Trung Quốc được dự đoán sẽ tăng vọt về giá trị từ 47 tỉ USD vào năm 2024 lên 108 tỉ USD vào năm 2028, củng cố vị thế dẫn đầu của Bắc Kinh trong ngành công nghiệp này.



