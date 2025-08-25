HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Trung Quốc gặt hái hiệu quả từ năng lượng sạch

Xuân Mai

Giới chức Trung Quốc vừa giới thiệu một dự án mà khi hoàn thành sẽ trở thành trang trại điện mặt trời lớn nhất thế giới.

Trang trại này nằm tại một khu vực phần lớn là sa mạc ở tỉnh Thanh Hải, có diện tích 610 km², tương đương TP Chicago - Mỹ.

Theo hãng tin AP, các tấm pin mặt trời đã được lắp đặt trên khoảng 2/3 diện tích trang trại. Khi hoàn thành, dự án sẽ có hơn 7 triệu tấm pin, đủ khả năng cung cấp điện cho 5 triệu hộ gia đình. Một lợi ích khác là các tấm pin hoạt động như lá chắn gió, giúp giảm cát bụi, làm chậm bốc hơi đất, tạo điều kiện cho thực vật phát triển.

Trung Quốc đang lắp đặt các tấm pin mặt trời với tốc độ nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới và khoản đầu tư này bắt đầu mang lại hiệu quả. Một nghiên cứu công bố gần đây cho thấy lượng khí thải carbon của nước này trong 6 tháng đầu năm 2025 giảm 1% so với cùng kỳ năm trước, tiếp nối xu hướng bắt đầu từ tháng 3-2024.

Lượng phát thải của Trung Quốc từng giảm trong các giai đoạn kinh tế phát triển chậm lại. Ông Lauri Myllyvirta, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu năng lượng và không khí sạch (Phần Lan), chỉ ra điểm khác biệt lần này là nhu cầu điện vẫn tăng - với mức 3,7% trong nửa đầu năm nay - nhưng lượng điện từ năng lượng mặt trời, gió và hạt nhân đã tăng mạnh hơn nhiều.

Trung Quốc gặt hái hiệu quả từ năng lượng sạch - Ảnh 1.

Một trang trại điện mặt trời tại tỉnh Thanh Hải - Trung Quốc. Ảnh: AP

Ông Li Shuo, Giám đốc Trung tâm Khí hậu Trung Quốc tại Viện Chính sách Xã hội châu Á (trụ sở ở Washington - Mỹ), nhận định việc lượng khí thải của Trung Quốc chững lại là một bước ngoặt trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu. Theo ông Li, điều này cho thấy một quốc gia vẫn có thể giảm khí thải mà vẫn tăng trưởng kinh tế.

Dù vậy, một số chuyên gia nhấn mạnh Trung Quốc hiện là nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới và cần phải cắt giảm lượng phát thải mạnh mẽ hơn nữa để góp phần làm chậm lại việc biến đổi khí hậu toàn cầu. Ông Myllyvirta cho rằng để Trung Quốc đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2060 như đã công bố, lượng phát thải của nước này cần phải giảm trung bình 3% mỗi năm trong 35 năm tới.

Trung Quốc đã lắp đặt 212 gigawatt công suất điện mặt trời trong 6 tháng đầu năm 2025, nhiều hơn toàn bộ công suất 178 gigawatt của Mỹ tính đến cuối năm 2024. Điện mặt trời đã vượt qua thủy điện ở Trung Quốc và dự kiến vượt điện gió trong năm nay để trở thành nguồn năng lượng sạch lớn nhất. Khoảng 51 gigawatt điện gió được bổ sung từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay tại nước này.

Giống như nhiều trang trại điện mặt trời và điện gió khác của Trung Quốc, dự án nêu trên được xây dựng ở khu vực dân cư thưa thớt tại miền Tây. Một thách thức lớn là đưa điện đến các trung tâm dân cư và nhà máy ở miền Đông Trung Quốc. Một phần giải pháp là xây dựng các đường dây truyền tải điện chạy xuyên suốt cả nước. Hiện có một đường dây nối tỉnh Thanh Hải với tỉnh Hà Nam.

