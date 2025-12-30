HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Trung Quốc gay gắt khi tượng đài bị phá dỡ tại Panama

Hải Hưng

(NLĐO) - Trung Quốc chỉ trích mạnh mẽ việc nhà chức trách Panama cuối tuần qua phá dỡ một tượng đài ghi nhận đóng góp của Bắc Kinh đối với kênh đào Panama.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian hôm 29-12 cho biết Bắc Kinh cũng đã gửi công hàm phản đối tới phía Panama – theo Tân Hoa xã.

Trung Quốc còn kêu gọi phía Panama điều tra toàn diện vụ việc, "nhanh chóng chấn chỉnh các hành vi sai trái của chính quyền địa phương liên quan và kịp thời loại bỏ những tác động tiêu cực phát sinh".

Tượng đài ghi nhận đóng góp của Bắc Kinh đối với kênh đào Panama bị tháo dỡ vào cuối tuần qua theo lệnh của nhà chức trách địa phương, với lý do công trình bị hư hại kết cấu và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Trung Quốc gay gắt khi tượng đài bị phá dỡ tại Panama - Ảnh 1.

Kênh đào Panama. Ảnh: Zuma Press

Phát ngôn viên Lin Jian nhấn mạnh tượng đài vốn là biểu tượng cho tình hữu nghị lâu đời giữa Trung Quốc và Panama. Theo ông Lin, tượng đài ghi nhận những đóng góp của các công nhân Trung Quốc đã vượt đại dương tới Panama vào thế kỷ XX để tham gia xây dựng tuyến đường sắt nối 2 đại dương và kênh đào Panama, trong đó nhiều người đã phải trả giá bằng mạng sống trong quá trình thi công.

"Tượng đài này cũng là sự ghi nhận quá trình người Trung Quốc hòa nhập cộng đồng địa phương. Do đó, việc phá dỡ mang tính cưỡng ép là hành động có tính chất đặc biệt nghiêm trọng" – ông Lin Jian quả quyết - "Hành động này gây tổn thương sâu sắc đến tình cảm của cộng đồng người Hoa đông đảo tại Panama, đồng thời đi ngược lại xu thế chung của tình hữu nghị Trung Quốc – Panama". 

Nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc phá dỡ tượng đài "gây phẫn nộ trong dư luận Panama", nhấn mạnh Tổng thống Panama Jose Raul Mulino cũng "công khai chỉ trích" động thái này. "Văn phòng tổng thống Panama đã ra lệnh phải ngay lập tức xây dựng lại tượng đài tại vị trí ban đầu" - ông nói.

Tượng đài bị tháo dỡ theo lệnh của văn phòng thị trưởng Arraiján, một địa phương nằm gần cửa ngõ Thái Bình Dương của kênh đào.

Văn phòng thị trưởng Arraiján cho hay tượng đài được xây dựng năm 2004 bị tháo dỡ do xuất hiện hư hỏng kết cấu, tiềm ẩn "rủi ro".

Kênh đào Panama là một trong những tuyến đường thương mại hàng hải quan trọng nhất thế giới, bao gồm đối với Mỹ, với khoảng 40% tổng số tàu container của Washington đi qua tuyến đường thủy này.

Theo ước tính, khoảng 5% lưu lượng hàng hải toàn cầu đi qua kênh đào Panama. Mỹ là nước sử dụng nhiều nhất với 74%, tiếp theo là Trung Quốc với 21%.

Kênh đào dài 82 km này nối Thái Bình Dương với Đại Tây Dương, rút ngắn đáng kể hành trình giữa hai khu vực và cho phép tàu thuyền không phải vòng qua tuyến đường dài, nguy hiểm quanh cực Nam Nam Mỹ.

Kênh đào Panama do Mỹ xây dựng, hoàn thành năm 1914, được bàn giao toàn bộ quyền quản lý cho chính quyền Panama vào ngày 31-12-1999 nhưng với điều kiện trung lập và mở cửa cho tàu thuyền của mọi quốc gia.

Tin liên quan

Trung Quốc “vào cuộc” ở kênh đào Panama

Trung Quốc “vào cuộc” ở kênh đào Panama

(NLĐO) - Cơ quan Quản lý chống độc quyền của Trung Quốc đang điều tra thỏa thuận liên quan đến quyền kiểm soát 2 cảng ở khu vực kênh đào Panama.

Mỹ "chuẩn bị phương án quân sự" tiếp cận kênh đào Panama

(NLĐO) - Hai quan chức Mỹ hôm 13-3 cho biết Lầu Năm Góc được yêu cầu cung cấp các phương án để đảm bảo Washington có thể tiếp cận hoàn toàn kênh đào Panama.

Tổng thống Panama phản pháo Tổng thống Donald Trump vụ "giành lại kênh đào Panama"

(NLĐO) - Tổng thống Jose Raul Mulino cáo buộc người đồng cấp Mỹ Donald Trump "nói không đúng sự thật" về việc Washington đã "giành lại kênh đào Panama".

Trung Quốc phản đối Panama kênh đào Panama phá dỡ tượng đài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo