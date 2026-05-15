Trung Quốc - Mỹ nhất trí về "tầm nhìn mới"

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-5 đã tiến hành cuộc hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh giữa lúc cạnh tranh chiến lược và biến động toàn cầu ngày càng gia tăng.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc và Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã kết thúc cuộc hội đàm sau hơn 2 giờ. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), hai nhà lãnh đạo đã nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thương mại và nông nghiệp, đồng thời trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông, Ukraine và bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí về một "tầm nhìn mới" nhằm xây dựng "mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng" giữa hai nước. Chủ tịch Trung Quốc cho rằng tầm nhìn mới này sẽ tạo ra định hướng chiến lược cho quan hệ Trung - Mỹ trong 3 năm tới và xa hơn nữa. "Sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng" đặt trọng tâm vào việc hợp tác, duy trì cạnh tranh lành mạnh trong giới hạn phù hợp, kiểm soát bất đồng ở mức có thể quản lý, hướng tới nền hòa bình lâu dài, có thể dự đoán được.

Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Bắc Kinh ngày 14-5 Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo AP, Tổng thống Donald Trump dự kiến còn có cuộc gặp riêng với Chủ tịch Tập Cận Bình trước khi rời Trung Quốc trong ngày 15-5. Nhà lãnh đạo Mỹ mong muốn các cuộc gặp thượng đỉnh tập trung vào thương mại và các thỏa thuận để Trung Quốc mua thêm nông sản cùng máy bay chở khách của Mỹ, đồng thời thiết lập một cơ chế nhằm xử lý bất đồng và tránh tái diễn cuộc chiến thương mại bùng phát năm ngoái sau khi ông áp thuế tăng mạnh.

Chương trình nghị sự còn gồm các vấn đề liên quan trí tuệ nhân tạo (AI) và nỗ lực thúc đẩy đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Nhà Trắng khẳng định ông Donald Trump sẽ không thực hiện chuyến công du này nếu không hướng tới mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trước khi rời Trung Quốc, qua đó cho thấy có thể sẽ xuất hiện các thông báo liên quan đến thương mại. Những kết quả đó có thể bao gồm cam kết từ Trung Quốc về việc mua thêm đậu nành, thịt bò và máy bay của Mỹ.

Các quan chức trong chính quyền ông Donald Trump cũng muốn thúc đẩy việc thành lập một hội đồng thương mại với Trung Quốc nhằm xử lý các tranh cãi thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng khó có đột phá lớn nào đạt được trong các vấn đề còn nhiều bất đồng, nổi bật là thương mại.

Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận "đình chiến" thương mại vào năm ngoái, qua đó hạ nhiệt các đe dọa áp mức thuế quan cao đối với hàng hóa của nhau. Nhà Trắng cho biết hai bên vẫn duy trì các cuộc thảo luận và cùng bày tỏ mong muốn gia hạn thỏa thuận này.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, hai nước đã tiến hành vòng tham vấn kinh tế và thương mại tại thủ đô Seoul - Hàn Quốc hôm 13-5. Chủ tịch Trung Quốc nhận định vòng đàm phán mới nhất này đã đạt kết quả "nhìn chung cân bằng và tích cực". Ông Tập Cận Bình khẳng định quan hệ kinh tế Trung - Mỹ mang tính cùng có lợi và đôi bên cùng thắng, đồng thời nhấn mạnh đối thoại bình đẳng là lựa chọn đúng đắn duy nhất để xử lý bất đồng.