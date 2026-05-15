HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Trung Quốc - Mỹ nhất trí về "tầm nhìn mới"

Hoàng Phương

Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng tầm nhìn mới này sẽ tạo ra định hướng chiến lược cho quan hệ Trung Quốc - Mỹ trong 3 năm tới và xa hơn nữa

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-5 đã tiến hành cuộc hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh giữa lúc cạnh tranh chiến lược và biến động toàn cầu ngày càng gia tăng.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc và Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã kết thúc cuộc hội đàm sau hơn 2 giờ. Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), hai nhà lãnh đạo đã nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thương mại và nông nghiệp, đồng thời trao đổi quan điểm về tình hình Trung Đông, Ukraine và bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí về một "tầm nhìn mới" nhằm xây dựng "mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng" giữa hai nước. Chủ tịch Trung Quốc cho rằng tầm nhìn mới này sẽ tạo ra định hướng chiến lược cho quan hệ Trung - Mỹ trong 3 năm tới và xa hơn nữa. "Sự ổn định chiến lược mang tính xây dựng" đặt trọng tâm vào việc hợp tác, duy trì cạnh tranh lành mạnh trong giới hạn phù hợp, kiểm soát bất đồng ở mức có thể quản lý, hướng tới nền hòa bình lâu dài, có thể dự đoán được.

Trung Quốc - Mỹ nhất trí về "tầm nhìn mới" - Ảnh 1.

Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Bắc Kinh ngày 14-5 Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo AP, Tổng thống Donald Trump dự kiến còn có cuộc gặp riêng với Chủ tịch Tập Cận Bình trước khi rời Trung Quốc trong ngày 15-5. Nhà lãnh đạo Mỹ mong muốn các cuộc gặp thượng đỉnh tập trung vào thương mại và các thỏa thuận để Trung Quốc mua thêm nông sản cùng máy bay chở khách của Mỹ, đồng thời thiết lập một cơ chế nhằm xử lý bất đồng và tránh tái diễn cuộc chiến thương mại bùng phát năm ngoái sau khi ông áp thuế tăng mạnh.

Chương trình nghị sự còn gồm các vấn đề liên quan trí tuệ nhân tạo (AI) và nỗ lực thúc đẩy đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Trung Đông.

Nhà Trắng khẳng định ông Donald Trump sẽ không thực hiện chuyến công du này nếu không hướng tới mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trước khi rời Trung Quốc, qua đó cho thấy có thể sẽ xuất hiện các thông báo liên quan đến thương mại. Những kết quả đó có thể bao gồm cam kết từ Trung Quốc về việc mua thêm đậu nành, thịt bò và máy bay của Mỹ.

Các quan chức trong chính quyền ông Donald Trump cũng muốn thúc đẩy việc thành lập một hội đồng thương mại với Trung Quốc nhằm xử lý các tranh cãi thương mại giữa hai nước. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng khó có đột phá lớn nào đạt được trong các vấn đề còn nhiều bất đồng, nổi bật là thương mại.

Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận "đình chiến" thương mại vào năm ngoái, qua đó hạ nhiệt các đe dọa áp mức thuế quan cao đối với hàng hóa của nhau. Nhà Trắng cho biết hai bên vẫn duy trì các cuộc thảo luận và cùng bày tỏ mong muốn gia hạn thỏa thuận này.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, hai nước đã tiến hành vòng tham vấn kinh tế và thương mại tại thủ đô Seoul - Hàn Quốc hôm 13-5. Chủ tịch Trung Quốc nhận định vòng đàm phán mới nhất này đã đạt kết quả "nhìn chung cân bằng và tích cực". Ông Tập Cận Bình khẳng định quan hệ kinh tế Trung - Mỹ mang tính cùng có lợi và đôi bên cùng thắng, đồng thời nhấn mạnh đối thoại bình đẳng là lựa chọn đúng đắn duy nhất để xử lý bất đồng. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo