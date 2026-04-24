Trung Quốc thúc đẩy đô thị thân thiện với giới trẻ

Trung Quốc vừa công bố đề xuất xây dựng thành phố thân thiện với giới trẻ, thúc đẩy việc đưa các yếu tố phát triển thanh niên vào trọng tâm quy hoạch đô thị, cũng như các dịch vụ về nhà ở, y tế và giáo dục. Mục đích là kiến tạo một môi trường sống hỗ trợ tốt hơn cho giới trẻ, trẻ em và các gia đình trong bối cảnh dân số đang sụt giảm.

Theo Tân Hoa Xã, kế hoạch trên do 15 bộ, ngành Trung Quốc phối hợp ban hành và công bố hôm 22-4, gồm 18 biện pháp bao quát nhiều lĩnh vực, từ việc làm, nhà ở đến dịch vụ y tế, hỗ trợ gia đình và các dịch vụ đô thị thiết yếu. Chẳng hạn, để mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho giới trẻ, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh gắn kết giữa đổi mới công nghệ và đổi mới công nghiệp, thúc đẩy nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống, phát triển các lĩnh vực mới nổi và nuôi dưỡng các ngành công nghiệp của tương lai…

Bên cạnh đó, để giảm bớt áp lực về nhà ở và đi lại, các thành phố được khuyến khích xây dựng khu ký túc xá và căn hộ diện tích nhỏ tại những khu vực tập trung đông lao động trẻ, gần các cơ sở giáo dục, y tế và dọc theo các tuyến giao thông công cộng.

Các bé cùng mẹ tham gia hội thao tại một trường mẫu giáo ở TP Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô - Trung Quốc hồi tháng 3-2026. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Kế hoạch cũng kêu gọi mở rộng các dịch vụ công dành cho giới trẻ, bao gồm trợ cấp chăm sóc trẻ em và các chính sách hỗ trợ đồng bộ về nhà ở, giao thông và tiêu dùng nhằm khuyến khích sinh con. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh việc phát triển các tiện ích dành cho mẹ và bé tại không gian công cộng, cũng như thúc đẩy xây dựng các bệnh viện thân thiện với phụ nữ và trẻ em, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho hai nhóm đối tượng này.

Chiến lược trên được đưa ra sau khi Trung Quốc hồi tháng 3 cho biết sẽ xây dựng một "xã hội thân thiện với việc sinh con" trong giai đoạn 2026-2030. Giới chức Trung Quốc đang nỗ lực đảo ngược xu hướng suy giảm dân số sau khi số liệu chính thức cho thấy số ca sinh năm 2025 giảm xuống còn 7,92 triệu. Dân số nước này cũng giảm 3,39 triệu người trong năm 2025, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp sụt giảm.