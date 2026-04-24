HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Trung Quốc thúc đẩy đô thị thân thiện với giới trẻ

Huệ Bình

Theo Tân Hoa Xã, kế hoạch trên do 15 bộ, ngành Trung Quốc phối hợp ban hành và công bố hôm 22-4

Trung Quốc vừa công bố đề xuất xây dựng thành phố thân thiện với giới trẻ, thúc đẩy việc đưa các yếu tố phát triển thanh niên vào trọng tâm quy hoạch đô thị, cũng như các dịch vụ về nhà ở, y tế và giáo dục. Mục đích là kiến tạo một môi trường sống hỗ trợ tốt hơn cho giới trẻ, trẻ em và các gia đình trong bối cảnh dân số đang sụt giảm.

Theo Tân Hoa Xã, kế hoạch trên do 15 bộ, ngành Trung Quốc phối hợp ban hành và công bố hôm 22-4, gồm 18 biện pháp bao quát nhiều lĩnh vực, từ việc làm, nhà ở đến dịch vụ y tế, hỗ trợ gia đình và các dịch vụ đô thị thiết yếu. Chẳng hạn, để mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho giới trẻ, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh gắn kết giữa đổi mới công nghệ và đổi mới công nghiệp, thúc đẩy nâng cấp các ngành công nghiệp truyền thống, phát triển các lĩnh vực mới nổi và nuôi dưỡng các ngành công nghiệp của tương lai…

Bên cạnh đó, để giảm bớt áp lực về nhà ở và đi lại, các thành phố được khuyến khích xây dựng khu ký túc xá và căn hộ diện tích nhỏ tại những khu vực tập trung đông lao động trẻ, gần các cơ sở giáo dục, y tế và dọc theo các tuyến giao thông công cộng.

Trung Quốc thúc đẩy đô thị thân thiện với giới trẻ - Ảnh 1.

Các bé cùng mẹ tham gia hội thao tại một trường mẫu giáo ở TP Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô - Trung Quốc hồi tháng 3-2026. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Kế hoạch cũng kêu gọi mở rộng các dịch vụ công dành cho giới trẻ, bao gồm trợ cấp chăm sóc trẻ em và các chính sách hỗ trợ đồng bộ về nhà ở, giao thông và tiêu dùng nhằm khuyến khích sinh con. Trung Quốc sẽ đẩy mạnh việc phát triển các tiện ích dành cho mẹ và bé tại không gian công cộng, cũng như thúc đẩy xây dựng các bệnh viện thân thiện với phụ nữ và trẻ em, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho hai nhóm đối tượng này.

Chiến lược trên được đưa ra sau khi Trung Quốc hồi tháng 3 cho biết sẽ xây dựng một "xã hội thân thiện với việc sinh con" trong giai đoạn 2026-2030. Giới chức Trung Quốc đang nỗ lực đảo ngược xu hướng suy giảm dân số sau khi số liệu chính thức cho thấy số ca sinh năm 2025 giảm xuống còn 7,92 triệu. Dân số nước này cũng giảm 3,39 triệu người trong năm 2025, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp sụt giảm. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo