Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Ning Li từ Đại học Khoa học Địa chất Trung Quốc vừa công bố phát hiện về một loài quái thú mới được đặt danh pháp là Jinchuanloong niedu.

Sinh vật này từng lang thang tại Trung Quốc 165 triệu năm trước, tức thuộc kỷ Jura.

"Rồng Kim Xuyên" là một quái thú kỷ Jura, thuộc dòng dõi Sauropoda - Minh họa AI: Thu Anh

Jinchuanloong niedu đánh dấu một chi mới - Jinchuanloong, tức "Kim Xuyên Long" hay "rồng Kim Xuyên" - được ghi danh vào gia tộc Eusauropoda, một phân nhánh của nhánh khủng long chân thằn lằn Sauropoda.

Theo Sci-News, các phần hóa thạch của Jinchuanloong niedu được thu thập từ hệ tầng Xinhe gần TP Kim Xuyên, tỉnh Cam Túc - Trung Quốc.

Vì vậy, danh pháp Jinchuanloong niedu có nghĩa là "rồng Kim Xuyên ở thành phố niken". Tỉnh Cam Túc của Trung Quốc nổi tiếng với trữ lượng niken dồi dào.

Cũng giống như các loài khủng long chân thằn lằn khác, rồng Kim Xuyên có chiếc cổ rất dài, đuôi cùng dài, thân hình nặng nề với 4 chân như cột đình.

Ước tính con quái thú này dài 10 m khi còn sống, một kích thước khổng lồ so với các loài vật khác nhưng vẫn khá nhỏ so với những người họ hàng vĩ đại, bởi nhánh Sauropoda sở hữu những loài to lớn nhất trong thế giới khủng long.

Mặc dù vậy, con quái thú này và họ hàng của nó đều là động vật ăn cỏ hiền lành.

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học Scientific Reports, mẫu vật vừa được khai quật bao gồm hộp sọ dài 31 cm, cao 12,5 cm, gần như hoàn chỉnh với xương hàm dưới, 5 đốt sống cổ gắn vào hộp sọ và 29 đốt sống đuôi có khớp nối.

Hộp sọ Kim Xuyên Long được khai quật tại Trung Quốc - Ảnh: SICENCETIFIC REPORT

Theo TS Ning Li, Jinchuanloong niedu là loài khủng long chân thằn lằn đầu tiên được tìm thấy ở tỉnh Cam Túc, hứa hẹn cung cấp nhiều thông tin quý giá về sự tiến hóa của dòng họ quái thú khổng lồ này tại khu vực.