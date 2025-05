Trung tá Lê Cảnh Duy, Phó Tổng giám đốc Gtel, tham gia Hội đồng thành viên MobiFone

Tổng công ty Viễn thông MobiFone mới đây đã có văn bản báo cáo Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Trung tá Lê Cảnh Duy giữ chức vụ thành viên HĐTV từ ngày 27-5.

Trung tá Lê Cảnh Duy sinh năm 1981, quê tại TP Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ông hiện là Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Công nghệ - Viễn thông Toàn cầu (Gtel) - doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, do Bộ Công an làm chủ sở hữu.

Tổng công ty Viễn thông MobiFone được thành lập năm 1993 với tên gọi ban đầu là Công ty Thông tin di động (VMS), đánh dấu sự ra đời của mạng viễn thông di động đầu tiên tại Việt Nam. Tháng 12-2014, doanh nghiệp chính thức chuyển đổi thành Tổng công ty Viễn thông MobiFone, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đến tháng 11-2018, quyền đại diện chủ sở hữu của MobiFone được chuyển giao cho Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngày 27-2-2025, Chính phủ đã duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại MobiFone về Bộ Công an.

Sau khi về Bộ Công an, tổng công ty đã trình Bộ Công an ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động; đồng thời có hồ sơ trình Thủ tướng phê duyệt tổng công ty là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc năm 2024, MobiFone thông báo hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu, như lợi nhuận trước thuế vượt 20%, đạt hơn 2.000 tỉ đồng; số nộp ngân sách Nhà nước cũng cao hơn 57%.

MobiFone hiện có 21 đơn vị thành viên với khoảng 4.000 lao động. Đến hết năm 2023, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 31.630 tỉ đồng và vốn chủ sở hữu khoảng 23.144 tỉ đồng.