Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM đạt chứng nhận kim cương về cấp cứu đột quỵ

Để đạt chứng nhận này phải đáp ứng các tiêu chí khắt khe: Về thời gian trung bình có mặt tại hiện trường mức vàng (Gold) yêu cầu từ 31 - 35 phút; mức bạch kim (Platinum) rút ngắn còn 25 - 30 phút và mức kim cương (Diamond) đòi hỏi dưới 25 phút.

Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM nhận giấy chứng nhận kim cương về cấp cứu đột quỵ

Ngoài ra, đạt các tỉ lệ: Thông báo trước viện (Pre-notification) thể hiện khả năng phối hợp nhanh chóng giữa đội cấp cứu và bệnh viện tiếp nhận; bệnh nhân được đưa đến bệnh viện sẵn sàng điều trị đột quỵ; bệnh nhân có báo cáo bệnh sử chi tiết; báo cáo rõ mốc thời gian cuối cùng bệnh nhân còn bình thường (Last Known Well) đạt tiêu chí vàng ≥ 85%, bạch kim ≥ 90%, kim cương ≥ 95%. Các tiêu chí này không chỉ phản ánh chất lượng chuyên môn mà còn cho thấy tinh thần phản ứng nhanh, phối hợp hiệu quả giữa cấp cứu ngoại viện và bệnh viện tiếp nhận, góp phần nâng cao khả năng cứu sống và phục hồi cho bệnh nhân đột quỵ.

"Trong bối cảnh dân số TP HCM ngày càng đông, trung tâm sẽ nâng cao tính chuyên nghiệp và độ bao phủ của hệ thống cấp cứu ngoại viện, đáp ứng nhu cầu. Chúng tôi sẽ nỗ lực giữ vững những thành quả đạt được" - BS.CK2 Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115, nhấn mạnh.