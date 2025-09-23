Trung tâm Hành chính Bình Dương cũ sẽ trở thành trung tâm về khoa học - công nghệ của TP HCM

Ngày 23-9, lãnh đạo Sở Xây dựng TP HCM cho biết vừa có công văn về việc sắp xếp lại Trung tâm Hành chính tập trung- cơ sở 2 (khu vực Bình Dương), trước đó gọi là Trung tâm Hành chính Bình Dương.

Theo đó, trên cơ sở kiến nghị của Tổng Công ty Becamex IDC về việc chuyển đổi 1 phần Trung tâm Hành chính Bình Dương thành Trung tâm khoa học TP HCM và Tòa nhà Đa năng Khoa học - Công nghệ.

Khu vực Trung tâm Hành chính Bình Dương hiện đại, phù hợp để phát triển khoa học công nghệ

Sở Xây dựng đã có công văn 8768 trình UBND TP xem xét với các phương án cụ thể như sau: Đối với tòa tháp A sẽ tiếp tục là nơi làm việc của một số ban Đảng, sở ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập…

Toà tháp B, trừ tầng 1 là nơi làm việc của Ban Quản lý tòa nhà và Phòng Y tế; từ tầng 2 đến tầng 20, đề xuất thành lập Trung tâm Khoa học TP HCM và Tòa nhà Đa năng Khoa học - Công nghệ.

Trung tâm Hành chính Bình Dương cũ được đầu tư xây dựng với tổng vốn khoảng 1.400 tỉ đồng, có tòa tháp đôi cao 23 tầng cùng 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 100.000 m². Công trình được trang bị bãi đáp trực thăng, bãi đỗ cho 640 ô tô và 2.000 xe máy, đáp ứng nhu cầu làm việc tập trung quy mô lớn.

Đưa vào vận hành từ đầu năm 2014, công trình từng là biểu tượng hành chính của Bình Dương. Sau khi sáp nhập, tòa nhà trở thành Trung tâm Hành chính tập trung- cơ sở 2 (khu vực Bình Dương.

Tòa nhà tọa lạc tại vị trí trung tâm của Khu Liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương rộng hơn 4.100 ha do Becamex IDC làm chủ đầu tư. Đây là khu vực có hạ tầng phát triển đồng bộ, hội tụ nhiều doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ và công nghệ, được đánh giá là "hạt nhân" phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trước đó, tại buổi làm việc với phường Bình Dương (nơi đặt trụ sở Trung tâm Hành chính), Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cho biết phường Bình Dương sẽ là cái nôi phát triển về khoa học công nghệ. Trong đó, tòa nhà Trung tâm Hành chính trở thành trung tâm phát triển khoa học công nghệ của TP HCM, bởi nơi đây có nhiều điều kiện lý tưởng để làm tốt việc này. Đồng thời đề nghị phường Bình Dương phải nghiên cứu xây dựng khu vực này thành 1 hệ sinh thái khoa học công nghệ.