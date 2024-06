Trung tâm Hồi sức sơ sinh tại Việt Nam đạt chuẩn châu Âu

BSCK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết khi là bào thai trong bụng mẹ thì tất cả cơ quan đều hoạt động (trừ phổi), khi ra khỏi cơ thể mẹ lúc đó mới kích hoạt cơ quan hô hấp. Tuy nhiên, khi trẻ chào đời không ai tiên lượng được hô hấp của trẻ có hoạt động tốt hay không. Do đó, để trẻ chào đời khỏe mạnh, các bác sĩ phải có kỹ năng hồi sức giúp trẻ thích nghi với cuộc sống mới, an toàn. Ngoài ra, một số trường hợp cần thực hiện can thiệp hồi sức ngay khi chào đời như người mẹ bị các bệnh lý tim mạch, hô hấp, sinh non, đa thai, chuyển dạ kéo dài, sa dây rốn, nhiễm trùng ối hoặc dịch ối có lẫn phân su, dị tật bẩm sinh cơ quan tiêu hóa...



Chuyên gia của Hội đồng Hồi sức châu Âu cùng giảng viên của Bệnh viện Từ Dũ hướng dẫn, đào tạo học viên

Bệnh viện đã được Hội đồng Hồi sức châu Âu chuyển giao công nghệ và quy trình đào tạo, sau 5 tháng đã có 50 y, bác sĩ nhận giấy chứng nhận. Trong đó, 10 người có thành tích xuất sắc trở thành giảng viên. Trung tâm Hồi sức sơ sinh của bệnh viện tiếp tục đào tạo, chuyển giao tiêu chuẩn này cho các nhân viên y tế ở khu vực phía Nam cũng như trên cả nước, góp phần cứu sống hàng ngàn trẻ em và bà mẹ tại Việt Nam.