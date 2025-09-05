HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Trung tâm tài chính quốc tế sẽ là cú hích cho tài chính xanh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam cần đầu tư khoảng 6,8% GDP mỗi năm, tương đương 368 tỉ USD cho đến năm 2040

Trung tâm tài chính quốc tế đang triển khai ở TP HCM đóng vai trò quan trọng giúp huy động dòng vốn xanh cho doanh nghiệp, ngân hàng và nền kinh tế. Đây là ý kiến được PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) nêu ra tại Hội nghị quốc tế "Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế - Thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam", do Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tổ chức ở Đà Lạt - Lâm Đồng ngày 5-9. 

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam cần khoản đầu tư khoảng 6,8% GDP mỗi năm, tương đương 368 tỉ USD cho đến năm 2040 nhằm đạt mục tiêu hướng tới nền kinh tế xanh và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. 

Điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn xanh

Trong bối cảnh này, ông Trần Khải Hoàn, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng giám đốc Nam A Bank, cho biết hội nghị được Nam A Bank tổ chức nhằm kết nối và khai thác nguồn vốn xanh - tài chính toàn diện, hướng tới sự phát triển bền vững. 

Việt Nam đã thể hiện mạnh mẽ cam kết đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050 song song với chiến lược thúc đẩy tài chính toàn diện và phát triển kinh tế tư nhân. Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn xanh toàn cầu; nhu cầu cấp thiết về một hệ sinh thái tài chính toàn diện với khu vực kinh tế tư nhân giữ vai trò chủ lực.

"Không nằm ngoài dòng chảy của xu hướng toàn cầu này, Nam A Bank đang tiên phong thúc đẩy các giải pháp tài chính xanh. Với nền tảng quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế, Nam A Bank cam kết trở thành ngân hàng phát triển bền vững kiểu mẫu trong khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng quốc tế trong hành trình thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam" – ông Trần Khải Hoàn nói.

Trung tâm tài chính quốc tế sẽ là cú hích cho tài chính xanh- Ảnh 1.

Ông Trần Khải Hoàn, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Quyền Tổng giám đốc Nam A Bank, chia sẻ tại hội nghị

Thực tế, thị trường tài chính xanh ở Việt Nam đang đối mặt với nhiều rào cản, cần được tập trung tháo gỡ.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, phân tích các doanh nghiệp huy động nguồn lực từ tổ chức quốc tế nhằm nâng cao năng lực, đầu tư công nghệ đáp ứng theo tiêu chuẩn ESG còn khiêm tốn. Tỉ trọng dư nợ tín dụng xanh chiếm chưa đến 4,5% tổng dư nợ. Trong 5 năm qua mới có 1,16 tỉ USD trái phiếu xanh được phát hành, tỉ lệ khiêm tốn so với nhu cầu vốn khoảng 20 tỉ USD trung bình mỗi năm để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh.

Một trong những giải pháp được xem là cú hích, mở lối cho nền kinh tế huy động vốn xanh quốc tế để thúc đẩy tài chính xanh, là quá trình triển khai trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, đang được triển khai ở TP HCM và Đà Nẵng.

Cơ hội lớn từ trung tâm tài chính quốc tế

Trong vai trò là thành viên Tổ công tác tham mưu xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM, PGS-TS Nguyễn Hữu Huân nhận định trung tâm tài chính quốc tế sẽ góp phần thúc đẩy dòng vốn tài chính xanh. Trước đây, mkhi chưa có trung tâm tài chính quốc tế, các ngân hàng thương mại sẽ phải ra nước ngoài tìm kiếm quỹ đầu tư, định chế tài chính để huy động vốn quốc tế. Sau đó, các ngân hàng này sẽ tài trợ lại dòng vốn xanh cho doanh nghiệp...

Trung tâm tài chính quốc tế sẽ là cú hích cho tài chính xanh- Ảnh 2.

Các chuyên gia, diễn giả chia sẻ tại hội nghị

"Trung tâm tài chính quốc tế ở TP HCM sẽ tạo thành những hub (điểm đến), đặc biệt các quỹ đầu tư quốc tế, định chế tài chính quốc tế sẽ tìm đến và rót vốn vào. Trung tâm tài chính cũng sẽ xây dựng danh mục đầu tư dự án tài chính xanh để các quỹ đầu tư không cần quá nhiều thời gian tìm kiếm. Khi đã có thị trường, có luật lệ, chính sách cụ thể sẽ làm tăng tính minh bạch của thị trường, giúp cho các quỹ đầu tư trong việc giải ngân nhanh chóng" – PGS.TS Huân nói.

Trung tâm tài chính quốc tế sẽ có thị trường tài chính xanh, trái phiếu xanh và tín chỉ carbon; kể cả các khoản vay có dán nhãn trung tâm tài chính… Sắp tới, các quy định được ban hành như việc phê duyệt tư cách thành viên trung tâm tài chính chỉ từ khoảng 1-7 ngày, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư quốc tế đẩy mạnh việc đầu tư vào Việt Nam mà không phải lo ngại quá nhiều thủ tục.

Trung tâm tài chính quốc tế sẽ là cú hích cho tài chính xanh- Ảnh 3.

Rất đông quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, định chế tài chính nước ngoài tham gia hội nghị, hướng tới mục tiêu kết nối và khai thác nguồn vốn xanh - tài chính toàn diện cho sự phát triển bền vững


