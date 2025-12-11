HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hỏi nóng - đáp nhanh

Trung tâm Tình nguyện quốc gia lên tiếng về dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung

Minh Chiến. Kỹ thuật: Ngọc Trinh

(NLĐO) - Trung tâm Tình nguyện quốc gia ngày 11-12 đã thông tin một số vấn đề liên quan đến dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung.

Trong những ngày qua, dự án "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và điều phối vướng nhiều nghi vấn liên quan đến tính minh bạch tài chính và cách thức vận hành. Đáng chú ý, một số thông tin từ phía dự án cho rằng chương trình được "thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia", khiến nhiều nhà hảo tâm tin rằng dự án nằm trong hệ thống do Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn) quản lý, giám sát.

Trung tâm tình nguyện Quốc gia lên tiếng về dự án Nuôi em của ông Hoàng Hoa Trung - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Trước những băn khoăn về mối liên hệ giữa hai bên, ngày 11-12, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam, để làm rõ rõ một số vấn đề liên quan.

- Phóng viên: Một số thông tin do phía dự án "Nuôi em" của ông Hoàng Hoa Trung truyền tải tới nhà hảo tâm cho thấy dự án được "Thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia". Điều này khiến nhiều nhà hảo tâm tin rằng dự án do một đơn vị của Trung ương Đoàn thực hiện. Vậy thực tế, Trung tâm có tham gia triển khai, điều phối hay giám sát dự án không, thưa ông?

+ Ông Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam: Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (Trung ương Đoàn) khẳng định không tham gia thực hiện, giám sát hay điều phối dự án "Nuôi em" do ông Hoàng Hoa Trung sáng lập và điều hành. Dự án này được thực hiện bởi Nhóm tình nguyện Niềm tin, do ông Hoàng Hoa Trung làm Phó Chủ nhiệm.

Về ý nghĩa, chúng tôi nhìn nhận dự án "Nuôi em" hướng tới mục tiêu nhân văn, quyên góp nguồn lực hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao và triển khai một số hạng mục an sinh xã hội khác.

Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều phản ánh về minh bạch tài chính và công tác quản lý, vận hành dự án. Đây là yêu cầu hoàn toàn chính đáng của các nhà hảo tâm để dự án hoạt động tốt hơn, rõ ràng hơn.

Trung tâm tình nguyện Quốc gia lên tiếng về dự án Nuôi em của ông Hoàng Hoa Trung - Ảnh 2.

Một trong số nhiều những hình ảnh được phía dự án "Nuôi em" gửi đến các nhà hảo tâm, thể hiện thông tin dự án được thực hiện bởi "Trung tâm Tình nguyện quốc gia"

Chúng tôi sẽ rà soát, kiểm tra thông tin liên quan việc ông Hoàng Hoa Trung giới thiệu dự án là "thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện Quốc gia". Đồng thời, Trung tâm cũng xem xét lại hoạt động của các mạng lưới tình nguyện tại từng khu vực thời gian qua.

- Đối với các vấn đề tài chính của dự án "Nuôi em", Trung tâm có giám sát không, thưa ông?

+ Như đã nói, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia không điều hành, không giám sát dự án. Vì vậy, các hoạt động vận động kinh phí, thu - chi và báo cáo tài chính đều do phía dự án tự thực hiện.

Trung tâm không quản lý các hội, nhóm tình nguyện về mặt hành chính, nên không kiểm soát về tài chính ở các dự án của họ triển khai. Vai trò của chúng tôi là tạo ra mạng lưới tình nguyện để các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện có cơ hội giao lưu, kết nối, chia sẻ thông tin, từ đó thúc đẩy các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng ở các khu vực.

- Trong hệ sinh thái của dự án "Nuôi em", có trường hợp kinh phí mà dự án vận động, đã được về số tài khoản của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (được dự án đăng tải công khai - PV). Việc này được hiểu như thế nào, thưa ông?

+ Do Trung tâm Tình nguyện quốc gia không quản lý, giám sát và điều phối dự án "Nuôi Em" nên chúng tôi hoàn toàn không liên quan đến việc giải ngân kinh phí của dự án.

Khi triển khai một số công trình an sinh xã hội nhằm nâng cao cơ sở vật chất cho học sinh tại các địa bàn khó khăn, tùy một số công trình cụ thể, có kinh phí của dự án "Nuôi em" chuyển để Trung tâm thực hiện.

Đối với nguồn kinh phí này, Trung tâm đều ký thỏa thuận với dự án "Nuôi Em" để chuyển kinh phí và toàn bộ hồ sơ thực hiện công trình được làm đúng quy định của pháp luật, mỗi chương trình đều có hồ sơ "đầu vào - đầu ra" rõ ràng, đúng quy định.

- Trước những phản ánh liên quan dự án "Nuôi em", Trung tâm có định hướng gì để các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện được chuyên nghiệp, minh bạch và bền vững hơn?

+ Đối với những vấn đề liên quan dự án "Nuôi em" mà dư luận quan tâm thời gian qua, chúng tôi chờ kết luận của cơ quan chức năng. Nếu cá nhân nào có vi phạm, sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Riêng về dự án "Nuôi em", như tôi đã nhấn mạnh ở trên, đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn. Chúng tôi mong dự án tiếp tục được triển khai và tiếp tục nhận sự tin tưởng của các nhà hảo tâm để trẻ em vùng cao tiếp tục nhận được sự hỗ trợ.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tăng cường rà soát hoạt động của các mạng lưới tình nguyện, siết chặt cơ chế làm việc và giám sát. Mục tiêu là nâng mức công khai, minh bạch trong toàn bộ hoạt động tình nguyện.

Chúng tôi cũng mong nhận thêm phản ánh từ nhà hảo tâm và cơ quan báo chí để ngày càng hoàn thiện hoạt động thiện nguyện. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn rằng các cơ quan có liên quan sớm ban hành các quy định liên quan đến hoạt động tình nguyện, không chỉ là các hoạt động tình nguyện liên quan đến thiên tai, bão lũ, mà còn cả các hoạt động theo các chương trình, dự án tình nguyện để các tổ chức, cá nhân, các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện có đủ cơ sở pháp lý trong việc huy động, triển khai, giám sát các hoạt động có liên quan.

Dự án "Nuôi em" được ông Hoàng Hoa Trung khởi xướng từ năm 2014 và vận hành từ đó đến nay, tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Dự án đã kết nối, hỗ trợ bữa ăn bán trú cho hàng chục ngàn học sinh vùng cao. Thời gian gần đây, dự án nhận được nhiều phản ánh về việc chưa minh bạch tài chính, cấp trùng mã em nuôi, ứng xử của đội ngũ điều hành dự án, tình nguyện viên chưa chuẩn mực...


