Thời sự

Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên bị thu hồi giấy phép hoạt động

Tr.Đức

(NLĐO)- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên vừa ký quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên

Quyết định nêu rõ thu hồi giấy phép hoạt động đối với Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên (giấy phép hoạt động số: 000042/YT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cấp ngày 25-4-2013 tại địa chỉ 86 Điện Biên, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, người chịu trách nhiệm chuyên môn là Bác sĩ Trần Thị Duyến).

Lý do thu hồi, theo Sở Y tế Hưng Yên, cơ sở hoạt động không đúng địa điểm đã được cấp phép; không có biển hiệu hoạt động, không báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi có sự thay đổi người hành nghề và phương tiện vận chuyển cấp cứu.

Quyết định thu hồi nêu rõ Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên không được hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào kể từ ngày quyết định được ký, ban hành.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào ngày 16-10, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết "tố" Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên chở bệnh nhân hấp hối từ bệnh viện về "nhà cách 12 km", tài xế xe cứu thương thu 2,4 triệu đồng.

Người đăng tải nội dung là ông Trần Văn Ứng (trú xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình) sau khi đưa mẹ sang Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên để cấp cứu.

Ông Trần Văn Ứng chia sẻ ngày 2-10, ông đưa mẹ sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên khám và điều trị. Đến rạng sáng 4-10, do bệnh tình trở nặng, ông Ứng cùng gia đình thống nhất xin bệnh viện cho mẹ về nhà. Lúc này, ông nhờ phía bệnh viện liên hệ xe cứu thương 115 để đưa mẹ về nhà. Quãng đường từ bệnh viện về nhà khoảng 12 km.

Sau khi về tới nhà, tài xế xe cứu thương thông báo ông phải trả 2,4 triệu đồng cho phí chuyến đi. Mặc dù thấy giá cao, nhưng trong lúc nhà đang có việc nên ông Ứng cũng trả tiền và yêu cầu ghi lại phiếu thu.

Sau lo xong hậu sự cho mẹ, ông Ứng đăng sự việc trên lên mạng xã hội Facebook để hỏi mọi người mức giá như vậy có hợp lý không.

Thông tin đăng tải ngay lập tức thu hút sự chú ý, nhận hàng trăm bình luận bày tỏ sự băn khoăn, cho rằng mức phí không hợp lý với quãng đường thực tế. Thậm chí, có ý kiến cho rằng mức giá này là "chặt chém" khi chở người đang "gần đất xa trời".

Liên quan đến vụ việc này, ngày 16-10, ông Cao Quý Chí, Giám đốc Trung tâm vận chuyển cấp cứu 115 Hưng Yên (115 Hưng Yên), cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, ông đã kiểm tra lại quy trình chuyến xe chở bệnh nhân.

Theo ông Chí, thời điểm chở mẹ ông Ứng vào hơn 1 giờ sáng, trên xe của đơn vị có 1 lái xe và 1 điều dưỡng đi cùng để hỗ trợ người nhà bệnh nhân. Bệnh nhân ra viện trong tình trạng phải bóp bóng hỗ trợ và dùng bình oxy.

Cũng theo ông Chí, với số tiền 2,4 triệu đồng chi phí là không đắt vì mức giá này đã được đơn vị áp dụng từ lâu.

Thu hồi giấy phép Trung tâm cấp cứu 115 Hưng Yên do vi phạm quy định hoạt động - Ảnh 2.

Phiếu thu cước vận chuyển của Trung tâm cấp cứu 115 Hưng Yên với tổng số tiền 2,4 triệu đồng cho quãng đường 12 km

Theo đó, giá 2,4 triệu đồng chi trả cho các dịch vụ như công bác sĩ bóp bóng, công lái xe, xăng dầu khấu hao xe ô tô cấp cứu, trực điện thoại, độc hại do bệnh nhân tử vong, oxy, chi phí quản lý.

Ông Chí cũng thừa nhận sự việc nhân viên không báo giá trước đối với người nhà và bệnh nhân. Về sự việc này, 2 nhân viên lý giải vì thời điểm đó vội đưa người nhà lên xe và bóp bóng cho bệnh nhân nên quên báo giá.

Liên quan đến 2 nhân viên của đơn vị thực hiện vận hành chuyến xe cấp cứu đó, ông Chí cho biết đã kiểm điểm nội bộ.

"Xem trên hệ thống định vị thì chuyến xe di chuyển 14 km chứ không phải 12 km. Sau lần này, tôi sẽ xem xét điều chỉnh lại mức giá để phù hợp với nhiều trường hợp cụ thể. Ngày 15-10, tôi cũng đã tới tận nhà anh Ứng để trao đổi nhiều vấn đề liên quan, đã có những thống nhất và giải quyết ổn thỏa. Tôi cũng cảm ơn anh Ứng đã có những phản ánh trung thực để đơn vị có những điều chỉnh phù hợp về sau"- ông Chí cho biết.

