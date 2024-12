Trung tướng Bùi Quốc Oai dự hội nghị tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2

Sáng 5-12, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã đến dự và và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2024 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (đóng tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2024 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 khẳng định: Năm 2024, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt hoàn thành toàn diện các mặt Công tác Cảnh sát biển.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, thường xuyên trao đổi, nắm chắc thông tin về tình hình trên các vùng biển, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý tốt các tình huống, đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và giữ gìn an ninh, lợi ích quốc gia trên biển.

Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ huấn luyện với xây dựng điểm về chính quy, quản lý kỷ luật cấp Bộ Quốc phòng.

Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết

Bộ Tư lệnh Vùng thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch, văn kiện tác chiến phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, sát với tình hình thực tiễn, địa bàn hoạt động; Tích cực, chủ động chuẩn bị về lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đấu tranh bảo vệ chủ quyền; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân", công tác Dân vận "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo".

Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 khen thưởng cho các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng năm 2024

Thực hiện các chương trình, Bộ Tư lệnh Vùng đã trao tặng hơn 2.600 suất quà, cờ Tổ quốc, nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 400 lượt nhân dân, ngư dân.

Bộ Tư lệnh Vùng đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân.

Tích cực, chủ động trinh sát nắm địa bàn, tình hình an ninh chủ quyền vùng biển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển.

Chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 16 vụ với 29 đối tượng tội phạm ma túy, trong đó khởi tố 2 vụ với 2 đối tượng. công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho nhân dân.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2024

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, ghi nhận, biểu dương những kết quả của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trong năm 2024; đồng thời yêu cầu, đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh về nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2025.

Tổ chức, duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật, nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, duy trì nghiêm chế độ, nền nếp trực các cấp, lấy xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật là khâu cơ bản để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Thực hiện tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng; triển khai thực hiện tốt chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" và Đề án Cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2024 -2030 và những năm tiếp theo; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, cơ quan, ban, ngành các tỉnh, thành ven biển trong tuần tra, kiểm soát, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, đồng hành với nhân dân, ngư dân phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2025 và trao các danh hiệu thi đua tặng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt, thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.