Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn làm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 399 bổ nhiệm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bội Công an.



Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn. Ảnh: TTXVN

Theo quyết định này, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), giữ chức Trợ lý Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn quê ở Thái Bình. Ông Nguyễn Ngọc Toàn có thời gian dài công tác gắn với ngành công an và từng kinh qua nhiều chức vụ như Trưởng Công an TP Nam Định (tỉnh Nam Định); Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định; Cục trưởng Cục Tham mưu Chính trị Công an nhân dân (Bộ Công an).

Tháng 7-2018, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Đến tháng 6-2020, ông được điều động về làm Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an) và được thăng cấp hàm Trung tướng vào năm 2021.