Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, được tặng Huân chương Quân công hạng Ba

Chiều 19-5, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 09 ngày 19-5-2023 về chế độ học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.



Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương cho Trung tướng Tô Ân Xô (ngoài cùng bên phải) và Thiếu tướng Đặng Hồng Đức. Ảnh: T.D.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng lực lượng Công an nhân dân đã thể hiện sự sáng tạo, quyết tâm cao trong học tập, làm theo Bác khi triển khai nhiều công việc cụ thể, dễ kiểm tra, đánh giá kết quả tương ứng với 3 khâu "Học tập", "Quyết tâm thực hiện, làm theo" và "Gương mẫu đi đầu".

Tổng Bí thư đề nghị lực lượng công an đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Cùng với đó, phải có các giải pháp cụ thể, đưa việc học tập, làm theo Bác, thành những chuẩn mực đạo đức cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, có chỉ tiêu phấn đấu, đạt được theo từng mốc thời gian, dễ kiểm tra, đánh giá đối với từng cấp ủy, đơn vị, cá nhân trong Công an nhân dân.

Bộ Công an cần tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, trọng tâm là các nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, về phát triển kinh tế tư nhân.

Tổng Bí thư lưu ý gắn kết chặt chẽ việc học tập, làm theo Bác với xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước hết là trong thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng trong Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Quân công hạng Ba tặng Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an.

Trung tướng Tô Ân Xô được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, được tặng huân chương vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội và bảo vệ Tổ quốc.