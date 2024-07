Theo thống kê, tính đến 16 giờ ngày 22-7, trên địa bàn huyện đảo Cô Tô có 796 phương tiện tàu, thuyền lớn nhỏ đang neo đậu, tránh trú. Hiện, trên địa bàn có 948 khách du lịch (trong đó có 9 khách quốc tế).



Khách du lịch lên tàu về đất liền vào trưa ngày 22-7

Các đồn Biên phòng Cô Tô, đồn Biên phòng Thanh Lân, đồn Biên phòng Đảo Trần đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, sẵn sàng phòng, chống và ứng phó với cơn bão số 2.

Theo đó, các đơn vị đã thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến của bão; phối hợp chặt chẽ với thuyền trưởng, gia đình chủ phương tiện, lồng bè; tiến hành kiểm đếm, thông báo cho các loại phương tiện, nhất là tàu cá xa bờ biết vị trí hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển phòng tránh; kêu gọi, tuyên truyền người dân có phương án di dời phương tiện, lồng bè, đưa người lao động trên các lồng bè và phương tiện đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Cô Tô triển khai tuần tra kiểm đếm, vận động tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú bão

Các đơn vị đã bố trí các tổ cơ động thường trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, gồm xuồng máy, xe ôtô và cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương cùng các ngành liên quan, chủ phương tiện để nắm tình hình; tuyên truyền, vận động thông báo diễn biến, tình hình của cơn bão để có phương án di chuyển, phòng, chống bảo đảm an toàn; điều động các tổ công tác dùng xuồng máy tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển, khu vực đơn vị quản lý, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền vào nơi tránh, trú an toàn.

Đồng thời, các đồn biên phòng đã phối hợp với địa phương và các ban, ngành, chức năng tổ chức hỗ trợ các cơ sở kinh doanh du lịch trên các bãi tắm thu dọn tài sản, chằng chống nhà cửa; vận động người dân không ở lại phương tiện và hàng quán bên bờ biển để đảm bảo an toàn.

Các chiến sĩ đồn Biên phòng Cô Tô hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, chằng chống hàng quán kinh doanh trên bãi biển

Đồn Biên phòng Đảo Trần hỗ trợ ngư dân neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn

Cùng với đó, các đơn vị cũng duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, phương tiện, tàu xuồng; kiểm tra, bảo đảm tình trạng kỹ thuật phương tiện, trang bị, vật chất làm nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó với các tình huống do bão gây ra, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân.