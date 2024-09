Trước giờ siêu bão Yagi đổ bộ, tất cả tỉnh ven biển từ Quảng Ninh-Nghệ An đã cấm biển

Theo bản tin bão khẩn cấp mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 6-9, vị trí tâm siêu bão số 3 (siêu bão Yagi) ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130 km về phía Đông Đông Nam; cách Quảng Ninh khoảng 570 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16 (184-201 km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20 km/giờ.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão số 3. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai

Dự báo đến 22 giờ đêm nay 6-9, bão số 3 ở 19,9 độ Vĩ Bắc; 110,1 độ Kinh Đông trên đất liền phía Bắc đảo Hải Nam, cách Quảng Ninh khoảng 350 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 15-20 km/giờ.

Để ứng phó bão số 3, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tính đến 6 giờ 30 ngày 6-9, đã kiểm đếm, hướng dẫn: 51.319 tàu/219.913 người, trong đó có 458 tàu/2.341 người đang hoạt động trên khu vực vịnh Bắc Bộ (giảm 826 tàu/5.273 người). Các phương tiện đã nhận được thông tin và đang di chuyển tránh trú.

Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An đã ban hành lệnh cấm biển. Cụ thể, tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng cấm biển từ 11 giờ ngày 6-9; tỉnh Thái Bình, Nghệ An từ 5 giờ ngày 6-9; tỉnh Nam Định cấm biển từ 6 giờ ngày 6-9; Ninh Bình từ 15 giờ ngày 5-9; tỉnh Thanh Hoá cấm biển từ 12 giờ 6-9; Tỉnh Nghệ An cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ ngày 6-9.

Bắc Bộ mưa rất to từ đêm 6-9, đe dọa lũ quét, ngập lụt

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 11-14, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 15-16, giật trên cấp 17; biển động dữ dội.

Từ khoảng chiều 6-9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7. Từ tối và đêm 6-9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội.

Trên đất liền, từ đêm 6-9 và gần sáng ngày 7-9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 (Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 7-9).

Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá từ đêm 6-9 đến sáng 9-9 có khả năng xuất hiện một đợt mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350 mm, có nơi trên 500 mm, trong đó:

Đêm 6-9 và đêm 7-9 , ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-300 mm, có nơi trên 400 mm.

Ngày và đêm 7-9, khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Từ ngày 7 đến 10-9, trên các sông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xuất hiện đợt lũ, với biên độ lũ lên trên các sông từ 2-6 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn và Hòa Bình có khả năng lên mức báo động 2 (BĐ2)-BĐ3.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, từ ngày 7 đến 9-9, TP Hà Nội có mưa to và giông, gió bão khoảng cấp 6. Mưa tập trung từ đêm nay đến hết ngày 7-9, nhiều nơi mưa 200-300 mm, có nơi trên 400 mm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu xa cơn bão, từ nay đến thời điểm bão ảnh hưởng trực tiếp, TP Hà Nội có khả năng xuất hiện mưa giông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh.