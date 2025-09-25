Trước khi "chạy làng" khỏi gói thầu toà nhà CNTT Huế, nhà thầu kinh doanh ra sao?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Trước khi "chạy làng" khỏi gói thầu toà nhà CNTT Huế, nhà thầu kinh doanh ra sao?

Tin - ảnh: Quang Nhật

(NLĐO) - Trong năm 2024, nhà thầu thi công gói thầu số 12 dự án toà nhà Trung tâm CNTT TP Huế, chỉ đạt lợi nhuận 1,4 triệu đồng.

Ngày 25-9, ông Lê Vĩnh Chiến, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) TP Huế, cho biết đơn vị đang quyết toán khối lượng với liên danh nhà thầu thi công gói thầu số 12 dự án tòa nhà Trung tâm CNTT TP Huế.

Chủ đầu tư cũng đã gửi văn bản đến Ngân hàng TMCP Quân đội (MB)Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) để yêu cầu hoàn trả tiền bảo lãnh. Sau khi hoàn tất các thủ tục thu hồi, Trung tâm CNTT TP Huế sẽ báo cáo Sở Tài chính và UBND TP Huế để có kế hoạch tái thi công gói thầu này.

Trước khi "chạy làng", nhà thầu ở Hà Nội làm ăn ra sao? - Ảnh 1.

Gói thầu số 12 xây dựng tòa nhà Trung tâm CNTT TP Huế đang ngừng thi công sau khi nhà thầu rút lui

Liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành (trụ sở Hà Nội) và Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát trúng thầu thi công gói thầu số 12 với giá gần 34,6 tỉ đồng (sau khi giảm thầu 6,4 tỉ đồng). 

Hợp đồng ký cuối năm 2023, thời gian thực hiện đến 30-6-2025. Trong đó, Công Thành đảm nhận phần xây dựng cơ bản, Hoàng Nhật Phát phụ trách hạng mục PCCC.

Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Công Thành là 3% giá trị hợp đồng (khoảng 1 tỉ đồng), bao gồm cả chi phí dự phòng dùng chung phù hợp với tỉ lệ giá trị hợp đồng do công ty này đảm nhận.

Theo thông báo của Cục Thuế - Bộ Tài chính, Công ty Công Thành đã tạm ngưng kinh doanh trong vòng 1 năm, kể từ ngày 15-7-2025 đến 14-7-2026. Hiện công ty này đang nợ hàng tỉ đồng đối với nhiều doanh nghiệp cung ứng vật tư, nhân công thi công gói thầu số 12 tòa nhà Trung tâm CNTT TP Huế.

Theo Trung tâm CNTT TP Huế, đến nay liên danh nhà thầu này đã hoàn thành khoảng 44% giá trị hợp đồng. Chủ đầu tư đã giải ngân gần 18,68 tỉ đồng (54%), trong đó 70,3% là thanh toán khối lượng hoàn thành, 29,7% là giá trị tạm ứng chưa thu hồi (hơn 5,54 tỉ đồng). 

Hiện nhà thầu mới hoàn tạm ứng được gần 50%. Một phần khối lượng phát sinh mà Công Thành đề xuất đang được Ban QLDA và tư vấn giám sát xác định để quyết toán.

Do Công Thành không còn khả năng tài chính tiếp tục thi công, ngày 18-7, Trung tâm CNTT TP Huế đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng. Ông Chiến khẳng định việc kết thúc sớm trong thời gian bảo lãnh còn hiệu lực giúp chủ đầu tư thu hồi đầy đủ kinh phí, bảo toàn ngân sách, tránh thất thoát.

Số liệu tài chính cho thấy tình hình của nhà thầu Công Thành khá "èo uột": lợi nhuận sau thuế năm 2022 chỉ 31,5 triệu đồng, năm 2023 đạt 62,4 triệu đồng. Còn năm 2024 vỏn vẹn 1,4 triệu đồng, tổng tài sản cuối kỳ hơn 58 tỉ đồng, giảm 8,65 tỉ đồng so với đầu kỳ.

Để trúng thầu gói thầu số 12 dự án Tòa nhà Trung tâm CNTT TP Huế, liên doanh Công Thành - Hoàng Nhật Phát phải đáp ứng doanh thu bình quân hàng năm không kể thuế VAT trong 3 năm tài chính 2020, 2021 và 2022 phải cao hơn 45 tỉ đồng. Đối với kinh nghiệm thực hiện hợp đồng, từ ngày 1-1-2020 đến hết năm 2023, nhà thầu phải hoàn thành một công trình dân dụng xây dựng mới cao 5 tầng trở lên, không kể tầng tum.

Tin liên quan

Vụ “chạy làng” gói thầu 41 tỉ: Thanh tra Huế nói không có thẩm quyền xử lý chủ đầu tư

Vụ “chạy làng” gói thầu 41 tỉ: Thanh tra Huế nói không có thẩm quyền xử lý chủ đầu tư

(NLĐO) - Thanh tra TP Huế khẳng định không có thẩm quyền xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư liên quan đến gói thầu 41 tỉ đồng mà nhà thầu "chạy làng".

"Chạy làng" khỏi gói thầu CNTT Huế: Làm rõ trách nhiệm chủ đầu tư

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TP Huế giao thanh tra xem xét xử lý trách nhiệm Trung tâm CNTT TP Huế (nếu có) tại gói thầu mà đơn vị thi công "chạy làng".

"Chạy làng" khỏi gói thầu ở Huế: Năng lực nhà thầu ra sao?

(NLĐO) - Thực hiện được 44% giá trị hợp đồng, đã được chủ đầu tư chi trả hơn 18,68 tỉ đồng nhưng nhà thầu vẫn "chạy làng" khỏi gói thầu xây toà nhà ở TP Huế.

Dự án gói thầu toà nhà CNTT nhà thầu bỏ chạy
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo