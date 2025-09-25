Trước khi "chạy làng" khỏi gói thầu toà nhà CNTT Huế, nhà thầu kinh doanh ra sao?

Ngày 25-9, ông Lê Vĩnh Chiến, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) TP Huế, cho biết đơn vị đang quyết toán khối lượng với liên danh nhà thầu thi công gói thầu số 12 dự án tòa nhà Trung tâm CNTT TP Huế.

Chủ đầu tư cũng đã gửi văn bản đến Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) để yêu cầu hoàn trả tiền bảo lãnh. Sau khi hoàn tất các thủ tục thu hồi, Trung tâm CNTT TP Huế sẽ báo cáo Sở Tài chính và UBND TP Huế để có kế hoạch tái thi công gói thầu này.

Gói thầu số 12 xây dựng tòa nhà Trung tâm CNTT TP Huế đang ngừng thi công sau khi nhà thầu rút lui

Liên danh Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Công Thành (trụ sở Hà Nội) và Công ty TNHH TM Hoàng Nhật Phát trúng thầu thi công gói thầu số 12 với giá gần 34,6 tỉ đồng (sau khi giảm thầu 6,4 tỉ đồng).

Hợp đồng ký cuối năm 2023, thời gian thực hiện đến 30-6-2025. Trong đó, Công Thành đảm nhận phần xây dựng cơ bản, Hoàng Nhật Phát phụ trách hạng mục PCCC.

Tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng của Công Thành là 3% giá trị hợp đồng (khoảng 1 tỉ đồng), bao gồm cả chi phí dự phòng dùng chung phù hợp với tỉ lệ giá trị hợp đồng do công ty này đảm nhận.

Theo thông báo của Cục Thuế - Bộ Tài chính, Công ty Công Thành đã tạm ngưng kinh doanh trong vòng 1 năm, kể từ ngày 15-7-2025 đến 14-7-2026. Hiện công ty này đang nợ hàng tỉ đồng đối với nhiều doanh nghiệp cung ứng vật tư, nhân công thi công gói thầu số 12 tòa nhà Trung tâm CNTT TP Huế.



Theo Trung tâm CNTT TP Huế, đến nay liên danh nhà thầu này đã hoàn thành khoảng 44% giá trị hợp đồng. Chủ đầu tư đã giải ngân gần 18,68 tỉ đồng (54%), trong đó 70,3% là thanh toán khối lượng hoàn thành, 29,7% là giá trị tạm ứng chưa thu hồi (hơn 5,54 tỉ đồng).

Hiện nhà thầu mới hoàn tạm ứng được gần 50%. Một phần khối lượng phát sinh mà Công Thành đề xuất đang được Ban QLDA và tư vấn giám sát xác định để quyết toán.

Do Công Thành không còn khả năng tài chính tiếp tục thi công, ngày 18-7, Trung tâm CNTT TP Huế đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng. Ông Chiến khẳng định việc kết thúc sớm trong thời gian bảo lãnh còn hiệu lực giúp chủ đầu tư thu hồi đầy đủ kinh phí, bảo toàn ngân sách, tránh thất thoát.

Số liệu tài chính cho thấy tình hình của nhà thầu Công Thành khá "èo uột": lợi nhuận sau thuế năm 2022 chỉ 31,5 triệu đồng, năm 2023 đạt 62,4 triệu đồng. Còn năm 2024 vỏn vẹn 1,4 triệu đồng, tổng tài sản cuối kỳ hơn 58 tỉ đồng, giảm 8,65 tỉ đồng so với đầu kỳ.

Để trúng thầu gói thầu số 12 dự án Tòa nhà Trung tâm CNTT TP Huế, liên doanh Công Thành - Hoàng Nhật Phát phải đáp ứng doanh thu bình quân hàng năm không kể thuế VAT trong 3 năm tài chính 2020, 2021 và 2022 phải cao hơn 45 tỉ đồng. Đối với kinh nghiệm thực hiện hợp đồng, từ ngày 1-1-2020 đến hết năm 2023, nhà thầu phải hoàn thành một công trình dân dụng xây dựng mới cao 5 tầng trở lên, không kể tầng tum.