Kinh tế

Trước vụ thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả, đường dây “hô biến” hàng hiệu nào đã bị phanh phui?

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Điểm chung của những vụ bán nước hoa giả là các đối tượng lợi dụng mạng xã hội làm kênh tiêu thụ, khiến nhiều người tiêu dùng bị đánh lừa bởi mức giá rẻ

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 24-10, Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Ngọc Thơ (40 tuổi, Giám đốc Công ty Nguyên Hương) và 7 người khác về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Liên quan vụ việc này, vợ Thơ là bà Trương Thị Mai Hiền (41 tuổi) cùng 2 phụ nữ khác cũng bị khởi tố nhưng cho tại ngoại.

Theo điều tra, từ đầu năm 2024, Thơ tự pha chế công thức nước hoa, mua máy móc, hương liệu, tem nhãn và vỏ chai của các thương hiệu nổi tiếng, rồi thuê xưởng trên đường Cây Keo, phường Tam Bình, TP Thủ Đức cũ để sản xuất. Sản phẩm được rao bán qua mạng xã hội.

Khám xét 3 địa điểm, công an thu giữ gần 20.000 chai nước hoa giả cùng máy móc, hóa chất, tem nhãn; ước tính số tiền thu lợi bất chính hơn 15 tỉ đồng.

Trên thực tế, hoạt động mua bán nước hoa không đảm bảo chất lượng vẫn nở rộ trên không gian mạng. Nhiều hội nhóm như "Sỉ lẻ nước hoa giá rẻ" với hơn 65.000 thành viên, "Sỉ nước hoa giá rẻ" 41.000 thành viên... đăng hàng chục bài rao bán mỗi ngày, với giá rẻ đến bất ngờ.

- Ảnh 1.

Một tài khoản rao bán nước hoa thương hiệu của Ý, Pháp... giá chỉ từ 300.000 đồng

Không ít sản phẩm gắn mác các thương hiệu nổi tiếng được nhiều hội nhóm trên mạng chào giá chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/10 hàng thật, song vẫn cam kết hàng "chính hãng", "lưu hương 6-8 giờ".

- Ảnh 2.

Nước hoa chính hãng được bán giá hàng triệu đồng mỗi chai Ảnh: Lê Tỉnh

Theo chị Thu Thảo, người kinh doanh nước hoa chính hãng tại TP HCM, các thương hiệu cao cấp hiếm khi giảm giá sâu.

"Việc mua sản phẩm giá rẻ bất thường tiềm ẩn nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng. Cùng với đó, các loại nước hoa chiết thủ công sang chai nhỏ 5–10 ml cũng không đảm bảo an toàn. Vì vậy, người tiêu dùng cần chọn những địa điểm uy tín để mua và được bảo hành" - chị Thảo nói.

Theo ghi nhận, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả.

Cụ thể, vào tháng 5-2025, Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Lại Thị Tuyết, Lưu Hoàng Long và Lại Chí Tính về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Khám xét 4 địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 chai nước hoa giả “Made in Dubai”, tổng giá trị hàng hóa hơn 16 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 10 tỉ đồng.

Đến tháng 6-2025, Công an TP HCM bắt Lư Hưng Phát, Trần Thị Bích Liên cùng 5 đồng phạm, triệt phá đường dây buôn bán hơn 10.000 chai nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng.

Nhóm này nhập hàng lậu từ Trung Quốc, thuê người đóng gói, dán nhãn thương hiệu cao cấp rồi bán trên mạng xã hội.

Điểm chung của những vụ việc trên là các đối tượng lợi dụng mạng xã hội làm kênh tiêu thụ chính, khiến nhiều người tiêu dùng bị đánh lừa bởi mức giá rẻ.

Nước hoa hàng hiệu giá ngang chai nước lọc vẫn bán đầy trên mạng

Nước hoa hàng hiệu giá ngang chai nước lọc vẫn bán đầy trên mạng

(NLĐO)- Công an TP HCM mới đây đã đồng loạt khám xét tại 3 địa điểm, thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa giả các loại.

Hoa hậu Thùy Tiên từng làm Chủ tịch một công ty phân phối nước hoa ở tuổi 23

(NLĐO) - Trước khi bị bắt vì có sai phạm về kẹo rau củ Kera, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Công ty CP Pharco ở tuổi 23.

Ngỡ ngàng với “lò” sản xuất nước hoa giả lớn nhất từ trước tới nay ở Bình Phước

(NLĐO) - Theo cơ quan điều tra, tổng số hàng hóa nhóm đối tượng bán ra thị trường lên đến khoảng 50 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 10 tỉ đồng.

