Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại Tiền Giang

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, sáng 19-1, tại xã Tân Trung, TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang, đoàn công tác Trung ương do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm Trưởng đoàn đã đến tặng quà cho các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của TP Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, gởi lời chúc Tết đến các gia đình chính sách, hộ nghèo tại TP Gò Công

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bảng tượng trưng tặng các phần quà Tết cho các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông và Tân Phú Đông.

Tham dự buổi trao tặng quà còn có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9. Về phía tỉnh Tiền Giang có các ông: Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Tạ Minh Tâm, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh...

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa trao Bảng tượng trưng tặng các phần quà Tết cho các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông và Tân Phú Đông.

Trong không khí ấm áp, ông Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời chúc bà con đón một cái Tết an khang, an lành, an vui, nhiều khát vọng và thành công mới. "Tôi mong muốn tất cả đã đoàn kết thì đoàn kết hơn với tinh thần "lá lành đùm lá rách", "tương thân, tương ái", hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau; nhà nghèo vươn lên khá, nhà khá vươn lên giàu" – ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhắn nhủ.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại TP Gò Công.

Đoàn đã động viên và tặng 150 phần quà các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của TP Gò Công. Mỗi phần quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và túi quà là các nhu yếu phẩm trong dịp Tết.

Dịp này, ông Nguyễn Trọng Nghĩa còn trao bảng tượng trưng 150 phần quà Tết trị giá 100 triệu đồng cho các huyện Gò Công Tây, Gò Công Đông và Tân Phú Đông.