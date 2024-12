Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quà tại Tây Ninh

Ngày 2-12, trong khuôn khổ buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus đã có nhiều hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương. Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Tập đoàn Hùng Nhơn, De Heus trao quà cho các hộ gia đình

Theo đó, Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus đã trao tặng số tiền 1 tỉ đồng cho Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh.

Cũng trong dịp này, Tập đoàn Hùng Nhơn còn tổ chức trao tặng 1.000 phần quà Tết cho người dân ở huyện Tân Châu và ủng hộ 2 tỉ đồng cho Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn, cho biết các chương trình từ thiện là hoạt động thường niên của tập đoàn với mong muốn đóng góp công sức, vật chất để giúp đỡ những nạn nhân chất độc màu da cam. Qua đó, chia sẻ, động viên các hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng địa phương đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn tặng quà Tết cho hộ gia đình khó khăn

Được biết, "Quỹ từ thiện DHN" là quỹ do Tập đoàn Hùng Nhơn và De Heus đồng sáng lập và tài trợ. Quỹ Từ thiện do Hoa hậu Đỗ Thị Hà là gương mặt đại diện - với số vốn hoạt động là 30 tỉ đồng, được lập ra với sứ mệnh cải thiện và nâng cao đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận thực phẩm sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.



Ông Vũ Mạnh Hùng thông tin, liên doanh DHN giữa Hùng Nhơn và De Heus (Hà Lan) đã cam kết đầu tư 12 dự án nông nghiệp công nghệ cao với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng trên địa bàn huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Theo chủ đầu tư, toàn bộ dự án sử dụng công nghệ theo hướng bền vững. Các dự án của DHN được ứng dụng công nghệ hiện đại, quy trình khép kín theo tiêu chuẩn quốc tế ISO và Global GAP. Đặc biệt, các dự án của Tập đoàn Hùng Nhơn đang hướng tới mô hình kinh tế xanh và mục tiêu Net Zero vào năm 2050 của Chính phủ.