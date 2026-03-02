Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp xúc cử tri tại Tuyên Quang

Ngày 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 3.

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang



Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 3 tỉnh Tuyên Quang, gồm các ứng cử viên: Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Lò Thị Việt Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban văn hóa và Xã hội, Phó Bí thư chi bộ Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ Hữu Nghị Việt Nam - Thái Lan; bà Vương Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Pà Vầy Sủ; ông Lý Văn Quyền, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Trịnh; bà Lý Thị Út, Trưởng phòng giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến điểm cầu UBND các xã, phường: Yên Phú, Bạch Xa, Yên Thành, Tân Trịnh, Trung Thịnh, Pờ Ly Ngài, Hoàng Su Phì, Nậm Dịch, Hồ Thầu, Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang 1.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã trình bày chương trình hành động, nêu rõ mục tiêu, định hướng công tác nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Nội dung chương trình tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm lo công tác an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quan tâm chính sách đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cử tri tại các điểm cầu bày tỏ sự quan tâm tới nhiều vấn đề thiết thực như đầu tư hạ tầng giao thông, tạo việc làm cho lao động địa phương, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển giáo dục ở vùng khó khăn và tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Nhiều ý kiến đề nghị các ứng cử viên, nếu trúng cử, tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Ông Trịnh Văn Quyết trình bày chương trình hành động cá nhân tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Thay mặt các ứng cử viên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cảm ơn cử tri về các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, nêu lên những vấn đề người dân quan tâm.

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh nâng cao đời sống, nâng cao hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu Đại hội Đại biểu Đảng lần thứ XIV đề ra. Để làm được điều đó, phải tạo được đột phá về thể chế; tập trung phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số và dữ liệu; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, tạo ra tăng trưởng thực chất; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao từ đó đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao năng lực chính quyền cơ sở.

Về công tác an sinh xã hội, cùng với các chính sách của nhà nước, mỗi người dân quyết tâm cùng với cấp ủy, chính quyền để phấn đấu thoát nghèo bền vững, hướng đến xây dựng tỉnh Tuyên Quang giàu mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.