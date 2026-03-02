Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp xúc cử tri tại Tuyên Quang

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp xúc cử tri tại Tuyên Quang

Như Quỳnh

(NLĐO) - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI tiếp xúc cử tri tại tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, thuộc đơn vị bầu cử số 3.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp xúc cử tri tại Tuyên Quang - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia tại điểm cầu Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội số 3 tỉnh Tuyên Quang, gồm các ứng cử viên: Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Lò Thị Việt Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ủy ban văn hóa và Xã hội, Phó Bí thư chi bộ Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ, Phó Chủ tịch nhóm nghị sĩ Hữu Nghị Việt Nam - Thái Lan; bà Vương Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Pà Vầy Sủ; ông Lý Văn Quyền, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Trịnh; bà Lý Thị Út, Trưởng phòng giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến điểm cầu UBND các xã, phường: Yên Phú, Bạch Xa, Yên Thành, Tân Trịnh, Trung Thịnh, Pờ Ly Ngài, Hoàng Su Phì, Nậm Dịch, Hồ Thầu, Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang 1.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã trình bày chương trình hành động, nêu rõ mục tiêu, định hướng công tác nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội.

Nội dung chương trình tập trung vào các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội địa phương; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm lo công tác an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; quan tâm chính sách đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cử tri tại các điểm cầu bày tỏ sự quan tâm tới nhiều vấn đề thiết thực như đầu tư hạ tầng giao thông, tạo việc làm cho lao động địa phương, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển giáo dục ở vùng khó khăn và tăng cường chuyển đổi số trong quản lý, điều hành.

Nhiều ý kiến đề nghị các ứng cử viên, nếu trúng cử, tiếp tục giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan chức năng.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp xúc cử tri tại Tuyên Quang - Ảnh 2.

Ông Trịnh Văn Quyết trình bày chương trình hành động cá nhân tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Báo Tuyên Quang

Thay mặt các ứng cử viên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cảm ơn cử tri về các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, nêu lên những vấn đề người dân quan tâm.

Ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh nâng cao đời sống, nâng cao hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu Đại hội Đại biểu Đảng lần thứ XIV đề ra. Để làm được điều đó, phải tạo được đột phá về thể chế; tập trung phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số và dữ liệu; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, tạo ra tăng trưởng thực chất; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao từ đó đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao năng lực chính quyền cơ sở.

Về công tác an sinh xã hội, cùng với các chính sách của nhà nước, mỗi người dân quyết tâm cùng với cấp ủy, chính quyền để phấn đấu thoát nghèo bền vững, hướng đến xây dựng tỉnh Tuyên Quang giàu mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Tin liên quan

Cam kết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khi tiếp xúc cử tri

Cam kết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khi tiếp xúc cử tri

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng xây dựng Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh tiếp xúc cử tri tại phường Thuận An

(NLĐO) - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh trân trọng cảm ơn cử tri đã tham dự và gửi gắm tâm tư, tình cảm

Hơn 200 cử tri phường Vũng Tàu tiếp xúc ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM

(NLĐO)- Phường Vũng Tàu tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, giới thiệu và lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH, HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031

ủy ban kiểm tra Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ủy viên Bộ Chính trị đại biểu quốc hội trịnh văn quyết tiếp xúc cử tri
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo